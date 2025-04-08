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治療高尿酸血症藥物可降低慢性腎臟疾病　研發團隊發現關鍵因素

▲衛福部桃園醫院與陽明交通大學研究團隊合作，桃園醫院泌尿外科教授蔣智宏（右後三）、陽明交大藥理所副教授張婷婷（右後四）帶領博士生研發降低慢性腎臟疾病血管併發症之關鍵因素。（圖／衛福部桃園醫院提供）

▲衛福部桃園醫院與陽明交通大學研究團隊合作，桃園醫院泌尿外科教授蔣智宏（右後三）、陽明交大藥理所副教授張婷婷（右後四）帶領博士生研發降低慢性腎臟疾病血管併發症之關鍵因素。（圖／衛福部桃園醫院提供）

記者沈繼昌／桃園報導

衛福部桃園醫院泌尿外科醫師教授蔣智宏與陽明交大藥理所副教授張婷婷領導研究團隊，在慢性腎臟疾病血管併發症治療上取得重大進展，該團隊發現臨床上用於治療高尿酸血症患者的藥物Febuxostat，在動物實驗上可透過減少氧化壓力與發炎改善腎功能，也能透過提升血管生成機制和降低發炎並促進血管新生，增強其作為慢性腎臟疾病患有血管併發症的臨床治療新契機。這項研究已於今年4月發表於國際知名期刊《Biomedicine & Pharmacotherapy》上。

桃園醫院泌尿外科教授蔣智宏表示，臨床上發現慢性腎臟病病人，因全身心血管疾病產生相關併發症與死亡率會顯著上升，可能原因之一是因為慢性腎臟病導致血液循環中的尿毒素累積，尿毒素會增加氧化壓力和發炎現象，使血管功能變差，進而引起心血管疾病相關併發症與死亡率。因此，氧化壓力和發炎可能是慢性腎臟疾病患者心血管併發症發生率上升的關鍵因素。

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蔣智宏教授與張婷婷副教授共同領導的研究團隊，專注於改善慢性腎臟疾病病患者中「氧化壓力與發炎」所引發血管併發症。研究發現，治療高尿酸血症患者的藥物Febuxostat，可藉由抗氧化和抗發炎作用來改善慢性腎臟疾病小鼠的腎功能，並藉由強化血管生成機轉及抗發炎作用來提升慢性腎臟疾病小鼠的傷口癒合速度與血管新生。

研究團隊總結，Febuxostat藥物在慢性腎臟疾病情況下，同時具有腎臟保護作用及促進血管新生功能，對於慢性腎臟疾病伴隨血管併發症的患者露出新治療曙光，後續仍須進一步臨床試驗，才能確認Febuxostat藥物是否真的對慢性腎臟疾病患者有降低心血管併發症的保護作用。

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關鍵字： 桃園醫院 陽明交大 研發團隊 高尿酸藥物 慢性腎臟病 關鍵因素

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