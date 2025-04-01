2月大嬰染百日咳2家人確診！累計3人群聚「阿祖恐是感染源」

▲疾管署防疫醫師李宗翰。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內爆家庭群聚百日咳！疾病管制署今（1）日公布我國上周新增2例百日咳確定病例，是3月20日確診2個月大女嬰的同住家人，分別為媽媽和外曾祖母。疾管署副署長羅一鈞表示，其中外曾祖母最早發病，1月初有症狀，可能是群聚感染源頭。目前三人均已服藥治療，女嬰亦已出院，整起群聚監測至4月22日。總計今年國內百日咳累計11例均為本土病例，包括4起家庭群聚共10例，6年來同期新高。

疾管署防疫醫師李宗翰表示，該名女嬰3月初出現咳嗽症狀，後續因症狀未改善且伴隨嘔吐及哮喘等情形，期間6次就醫，於3月中旬懷疑為百日咳收治住院，給予抗生素治療，經通報採檢後於3月20日確診，個案意識清楚、活動力正常，經治療改善已於3月23日出院。

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李宗翰指出，個案有同住家人7名，其中案母及案外曾祖母採檢後於3月28日研判確診為此次新增個案，外曾祖母最早發病，研判可能是感染來源。其餘5名已進行評估投藥。本群聚目前共匡列接觸者99人（含此次2名新增個案），預計監測至4月22日。

羅一鈞表示，該名外祖母個案在1月初有症狀，期間曾經7次就醫沒有被懷疑是百日咳，可能因為當時有流感等呼吸道疫情。提醒今年累計11例百日咳確定病例，其中包含4起家庭群聚，均是本土病例，幾乎是過去三個月每個月都有病例，病例數為6年（2020年以來）同期最高，提醒民眾多注意，臨床醫師若遇到久咳不癒症狀，也要把百日咳列入鑑別診斷。

▲疾管署疫情中心副主任李佳琳。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署提醒，由於百日咳初期症狀與感冒類似，民眾可能因忽略症狀延遲就醫，傳染給家中嬰幼兒或其他接觸者，引發群聚感染，籲請民眾應提高警覺，有疑似症狀（陣發性嚴重咳嗽、呼吸有哮喘聲、咳嗽後臉潮紅或發紫及咳嗽後嘔吐等）應及時就醫與診斷，維護自身及家人健康。

接種疫苗為預防百日咳最有效的方法，目前我國提供嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月，以及滿5歲至入小學前各接種一劑百日咳相關疫苗，提醒家中有嬰幼兒的民眾，務必按時攜至預防接種合約院所完成接種，以獲得足夠保護力。

另由於近年國內百日咳病例多為尚未完整接種疫苗之3個月以內嬰幼兒，建議女性每次懷孕自費接種1劑減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗（Tdap疫苗），並建議於懷孕第28至36周接種，以使母親抗體傳遞給嬰兒的接種效益最大化，進而保護胎兒及剛出生嬰兒，另由於家庭群聚中感染源多為照顧者或同住者，建議嬰兒照顧者可自費接種一劑Tdap疫苗。

疾管署呼籲，家長或家中較大的兒童務必注意咳嗽禮節及呼吸道衛生，外出返家接觸嬰幼兒前，應先更衣洗手，並避免帶嬰幼兒出入醫院、人潮擁擠或空氣不流通的公共場所，以降低感染風險。如發現自身或家人出現疑似症狀，應戴上口罩儘速就醫，並按醫師指示確實完成治療，以免造成傳染。