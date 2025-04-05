小孩吃藥吐光光？食藥署教你「2點」判斷是否補服

▲食藥署提醒，小朋友服藥嘔吐，可透過2點觀察是否需補服。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

家中有小孩的父母，總會遇到小孩生病吃藥嘔吐的事情，食藥署在臉書專頁「藥博士 正藥說」指出，若遇到小朋友吃藥嘔吐，家長可根據「服藥與嘔吐間的時間」、「嘔吐物中是否見到藥物」，來判斷小朋友是否有確實吃到藥物，若沒有就可補服。

食藥署表示，遇到小朋友吃藥嘔吐，第一要釐清小朋友目前的身體狀況，是因疾病而引發持續性的嘔吐，還是因為藥品本身很不好的味道而引發的暫時性嘔吐，如果是前者，小朋友因疾病影響而無法吞服藥物，建議家長可以帶孩子回到原醫療院所，與醫師討論是否能夠以其它劑型，如塞劑、打針等方式，替代口服藥物進行治療。

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但如果是因為藥物味道引起嘔吐，可以從「服藥到嘔吐發生的時間」及「嘔吐物中是否能看到藥物」來簡易初步判斷。服藥到嘔吐發生的時間保守估計可以15分鐘為基準，若小孩服用15分鐘內嘔吐，大部分小兒常見的症狀緩解型藥品皆尚未經由胃腸吸收，可以補服一劑，若補服一次後再次嘔吐，則不再補服。

另外，家長也可以觀察嘔吐物中是否能看到藥物，若小朋友服用的為口服錠劑，若在嘔吐物中可見未被消化的完整錠劑，可補服一劑；若補服一次後再次嘔吐，則不再補服。

食藥署也提醒，如果小朋友的感冒症狀已經改善許多，除了抗生素等須完成療程的藥物外，其他症狀緩解的藥品，如退燒藥、止咳化痰藥等，則不需補服。