醫提注意「4徵兆」揪孩子心臟問題　呼吸急促、胸痛都上榜





▲孩子是否有心臟問題，需要家長多注意。（圖／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

心臟是存活的關鍵，許多爸媽在懷孕時期、寶寶剛出生時都會進行相關檢查，釐清是否有先天性心臟病，但不一定所有個案都可以在出生或者年幼時期發現。醫師提醒，孩子長大後要留意有沒有心臟雜音及心律不整，可以透過4個徵兆察覺孩子身體狀況，特別是進入國小、國中之後，心律不整一旦發作可能威脅生命，要盡早篩檢出來，才能注意運動量及項目。

振興醫院兒童醫學部主任張嘉侃表示，孩童時期要特別注意有無先天性的心臟病，據統計大約每一千個出生的嬰兒當中，就有七至十個患有先天性心臟病。目前先天性心臟病在醫學上還無法完全確切地了解其病因，只知道可能是綜合環境和遺傳的因素所造成。孩子長大之後，則要小心留意有沒有心臟雜音及心律不整。

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張嘉侃特別說明，心臟雜音並非就是先天性心臟病，並不需要因此去限制孩子運動，因為功能性心雜音並非心臟病，是孩子成長的一個現象，不影響孩子的運動。

孩子進入國小、國中之後，則要注意有沒有潛在性、威脅性的心律不整，因為平常可能看起來好好的，但是一旦發作就心臟亂跳，甚至威脅到生命，所以要儘早篩檢出來，才能特別注意這類孩子的運動量及運動項目，進而必須有所限制，以避免孩子發生意外。

▲兒童心雜音症狀。（圖／振興醫院提供）

要如何注意心雜音和心律不整問題？張嘉侃提供父母四個觀察的狀況，並且在帶孩子就醫時將狀況提供給專業醫師作為診斷參考：

1.有無呼吸急促、呼吸困難

2.發紺：嘴唇、指甲、皮膚的顏色呈現灰藍色

3.胸痛、胸悶、心悸等

4.暈眩，嚴重甚至暈厥

至於發生胸痛需要接受心臟檢查嗎？張嘉侃表示，大部份的兒童胸痛是與成長有關連性，就是所謂的成長痛，藉著檢查、聽診，多數可以鑑別診斷出來。胸痛檢查除了心電圖以外，還有胸部X光檢查，這兩項檢查可以確認有無心臟相關疾病。一般來說，大部份的孩子是因為胸部發育、肋膜神經發育等因素所造成胸痛，不過也不能完全排除心臟疾病可能性，還是要交由醫師診治判斷。

並非所有的先天性心臟病童能在出生或年幼時被診斷發現，張嘉侃提到，有些是在孩子上小學後，因體能遠不如其他孩子時才被重視，甚至也曾發生孩子在運動中突然猝死的不幸事件。

為了避免憾事並及早發現診斷出先天性心臟疾病，張嘉侃提醒，父母要持續關心孩子的心臟問題，特別是心臟雜音、心律不整，甚至胸痛，若發生上述症狀，務必要到醫院就醫檢查，千萬不可輕忽，以免憾事發生。

▲心臟疾病可早期發現，由醫師檢查並進行判別，避免後續發生憾事。（圖／振興醫院提供）