裕毛屋「米油」致癌物超標　聯馥食品「法國乾酪」大腸桿菌違規

▲法國進口乾酪檢出微生物含量不符規定。（圖／食藥署提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布最新邊境查驗不合格產品，其中包括知名食材進口公司「聯馥食品股份有限公司」從法國進口的「乾酪」檢出微生物含量不符規定，另還有「裕毛屋企業股份有限公司」從日本進口的米油檢出含污染物質及毒素不符規定，另還有2批日本進口嬰兒米餅檢出重金屬含量超標。

食藥署副署長林金富指出，依據「食品中微生物衛生標準」，大腸桿菌於乾酪類之檢驗結果判定，5個樣品中，允許有2個以下樣品之微生物檢驗值介於10 MPN/g（mL）和100 MPN/g（mL）之間，但不得有任何一個樣品之檢驗值＞100 MPN/g（mL）。

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而「聯馥食品股份有限公司」從法國輸入的乾酪，檢出大腸桿菌93 MPN/g、43 MPN/g、43 MPN/g、43 MPN/g、93 MPN/g，因此全數必須退運或銷毀，接下來會針對「聯馥食品股份有限公司」從一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

▲裕毛屋從日本進口的「米油」檢出縮水甘油脂肪酸酯超標。

「裕毛屋企業股份有限公司」從日本進口的「米油（CA297 OIL）」檢出縮水甘油脂肪酸酯1428μg/kg。林金富表示，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，縮水甘油脂肪酸酯於市售供食用或作為食品加工原料之植物性食用油脂、魚油及海洋生物油脂，以縮水甘油/環氧丙醇計限量為1000 μg/kg，因此該批產品在邊境全數退運或銷毀。

另外，本次共有3批是從日本輸入的嬰兒或幼童用餅乾，在邊境被檢出重金屬鎘不合格。其中1批是由輸入業者「恩旺貿易有限公司」報驗的日本仙貝，檢出重金屬鎘0.051mg/kg。另2批是由輸入業者「仁閎企業有限公司」報驗的日本嬰兒米餅，檢出重金屬鎘0.050、0.057mg/kg。

林金富表示，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘於嬰幼兒穀物類輔助食品及嬰幼兒副食品限量為0.040mg/kg，接下來會針對「恩旺貿易有限公司」及「仁閎企業有限公司」在邊境維持逐批查驗，本次不合格產品製造商自114年3月25日至4月24日止暫停輸入查驗1個月。

▲日本進口嬰兒米餅檢出重金屬超標。