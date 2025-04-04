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徐亨罹患腦瘤！醫曝「12症狀」：頭痛、看不清當心

▲▼徐亨證實罹患腦瘤並曾動手術治療水腦症，同時證實離婚淨身出戶。（圖／翻攝自臉書）

▲徐亨證實罹患腦瘤並曾動手術治療水腦症。（圖／翻攝自臉書）

生活中心／台北報導

資深本土劇男星徐亨4日凌晨發文透露自己罹患腦瘤。醫師指出，腦瘤的症狀會視腫瘤大小和位置而定，會出現頭痛、步態不穩、噁心嘔吐、語言障礙、四肢無力等12種症狀，症狀出現的時間點通常和腫瘤性質有關，如良性腦瘤通常生長緩慢，症狀較晚出現，惡性腦瘤通常生長快速，症狀很快就會出現。

亞洲大學附設醫院在官網指出，腦瘤是指腦部不正常的細胞增生，甚至侵犯周圍或遠處的腦細胞組織，影響正常腦部生理功能，大部分的腦瘤是因基因突變或損傷造成，基因變異可能來自遺傳或環境因素，如可能與游離輻射線有關。

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腦瘤可分為良性和惡性，會以組織病理學的檢查確診。良性腦瘤雖然不會侵犯鄰近組織，卻可能壓迫腦組織的敏感區域，造成神經症狀，若影響到神經與其生理功能時，即便腫瘤不含癌細胞，臨床上仍會視為惡性。

根據腦腫瘤的來源可分成「原發性腦瘤」和「續發性腦瘤」，前者從腦的組織細胞長出來，較常見為膠質細胞瘤部位轉移過來，如肺癌或乳癌轉移至腦部；此外，有時病人因中樞神經系統的症狀，才被發現腦部有腫瘤。

腦瘤常見症狀包括「頭痛、頭暈、步態不穩、癲癇、視覺障礙、噁心嘔吐、記憶力衰退、語言障礙、性格改變、四肢無力、意識障礙、感覺神經受損」。

腦瘤的治療方式主要可分為手術切除、放射治療及藥物治療3種，但由於腦瘤本身和治療往往造成神經功能的影響或受損，因此術後仍須透過復健治療逐漸恢復。

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關鍵字： 徐亨 腦腫瘤

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