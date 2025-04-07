「熱菜放涼再冰」會滋生細菌　營養師：50度就可進冰箱

▲營養師提醒，熱菜不能放到涼才冰。（圖／達志示意圖、翻攝unsplash）

記者趙于婷／台北報導

食物中毒事件時有耳聞，除了食物本身的新鮮度，其實很多人都忽略了「保存溫度」。營養師指出，「熱菜放涼後再冰」的迷思流傳許久，但食物不建議在室溫放超過2小時，尤其是在高溫天氣下最好不要放超過1小時，熱菜其實在50至60°C，也就是「手摸會燙但不至於燙傷」的時候就可以放冷藏。

營養師林世航指出，要確保食安，不只是勤洗手、選用新鮮食材、充分加熱或避免生熟食混放，最容易被忽略的就是「保存溫度」，大家應該都聽過「熱菜要放涼後再冰」的說法，但其實完全是迷思。

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林世航說，許多人擔心熱菜進冰箱會產生水氣，容易滋生細菌，還認為會影響冰箱溫度，連帶讓其他食物變質，但事實上，真正的危險是讓熱菜長時間放在室溫下，食物若於7至60°C的危險溫度帶中，其實很容易滋生細菌，因此一般建議放於室溫不超過2小時，高溫天氣甚至不超過1小時。

至於水氣問題，其實冰進去的剩菜水分本來就高，凝結水氣的影響極小。林世航提醒，如果擔心冰箱負擔的問題，建議可以讓熱菜稍微放涼至約50至60°C（手摸會燙但不至於燙傷）再冷藏，更能兼顧保鮮與機器負荷。