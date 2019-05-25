開架彩妝試用護唇膏　女大生3天後「嫩唇崩壞」狂冒水泡

▲有些人會在開架彩妝店試用護唇膏。（圖／Pixabay）

記者嚴云岑／台北報導

你也有到開架彩妝店補口紅的習慣嗎？小心嫩唇恐不保。一名22歲女大生，在買護唇膏前先於連鎖開架彩妝店試用，沒想到3天後上嘴唇又痛又腫，甚至長出水泡，由於她沒有熬夜、壓力大等問題，加上水泡只長在試色上唇，確定為共用護唇膏造成疱疹感染。

收治患者的開業皮膚科醫師趙昭明表示，化妝品是私人用品，每個人使用習慣不同，若開封後使用、放置、保存不當，都容易使產品品質改變，甚至受到病原污染滋長微生物。

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細菌黴菌感染通常發生在口紅或脣膏，因為口唇的菌種繁多，當多人使用同一種護唇膏或口紅，就可能感染嘴唇炎、第一型單純皰疹，若感染到青黴菌、紅毛癬菌、白色念珠菌等真菌，還可能造成呼吸道、消化道疾病。

▲嘴唇長疱疹。（圖／資料照，與文中案例無關／陳振豐醫師提供）

趙昭明也曾經收治過一名26歲主管，赴陸出差時與助理共用保養品，一開始擦了只覺得臉部又刺又癢，沒想到3天候整個臉過敏潰爛，回台就醫後才知，助理用的是控油保養品，其中的酸類成容易造成皮膚刺激，才會讓敏感性肌膚的她整張臉過敏變花臉。

趙昭明表示，民眾試用化妝品時，身上的病毒也會附著在產品上，病毒雖然無法在空氣中久活，但若前一名試妝者病毒量很大，下一個人又馬上接著用，就容易造成感染。

趙昭明呼籲，民眾對化妝品還是盡量「自買自用」，也透露自己上節目完全不化妝，因為同一組來賓，彩妝師都用同樣的粉撲與粉餅，「若有人皮膚有問題，就容易感染到。」