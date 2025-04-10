吃同樣食物，有人沒事有人狂拉？ 醫：諾羅病毒挑人感染

▲諾羅病毒活躍季節，應保持良好衛生習慣，使用肥皂勤洗手。（示意圖／達志影像）

文／常春月刊

不少人在餐廳吃完飯後紛紛出現腹瀉、嘔吐的症狀，這很可能是諾羅病毒在作怪。但令人奇怪的是，同桌一起吃飯，有人「拉到腿軟」，有人卻完全沒事，甚至一點不舒服都沒有。這樣的情況讓人困惑，難道病毒會挑人下手嗎？其實，答案跟大家的基因有很大關係！

你的基因決定你會不會中招

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基因醫師張家銘指出，諾羅病毒是不是會感染你，甚至讓你拉肚子，跟一個叫FUT2基因的東西有關。簡單來說，這個基因負責腸道裡的一種「開門密碼」──組胺血型抗原（HBGAs），但是每個人的基因變異不一樣，造成這個抗原會不同。

如果你的FUT2基因密碼是較常見分泌型（Secretor），這表示你的FUT2基因功能正常，腸道會製造這個密碼，病毒一看到就能輕鬆入侵，所以分泌型的人更容易感染，特別是最強的GII.4型病毒株。但如果你的FUT2基因變異是較少的非分泌型（Non-secretor），你的基因會讓腸道「不開門」，病毒就進不去，對GII.4型病毒有很強的天然免疫力。

不過，非分泌型也不是對所有的病毒株都免疫。有些其他病毒株，比如GII.3型或GI.1型，還是可能攻破你的防線。所以，即使是非分泌型的人，也不能完全掉以輕心。

這也解釋了，為什麼同一桌吃飯，有人拉肚子拉到崩潰，有人卻一點事都沒有。這不是運氣好，而是天生基因不同的關係！

如果是分泌型的人，該怎麼預防？

對分泌型的人來說，面對諾羅病毒就得特別小心了。雖然基因沒辦法改，但我們可以靠好習慣來降低風險，以下這些小撇步一定要記住：

1、少吃生食：像生魚片、生菜沙拉，或是沒煮熟的貝類，都可能帶有病毒。外出用餐時，選擇熟食更安全。

2、勤洗手：吃東西前、上完廁所後一定要洗手，用肥皂和清水搓滿20秒，確保徹底清潔。

3、環境要消毒：諾羅病毒可以在環境表面存活好幾天，廚房、餐桌、廁所記得用含氯的消毒劑定期清潔。

4、遠離感染者：如果家人或朋友感染了，記得避免密切接觸，並且對他們碰過的東西進行徹底消毒。

如果真的不小心中招了，最重要的是補水！喝點口服補液鹽或清淡湯水，幫助身體恢復，避免脫水。

降低感染諾羅病毒機率 預防還是最重要

雖然基因會影響你是不是容易感染諾羅病毒，但大家都可以靠好習慣來防範病毒。不管是分泌型還是非分泌型，做好清潔、避免高風險食物，都是防止病毒入侵的關鍵。

張家銘強調，我們沒辦法改變自己的基因，但可以改變生活方式。從勤洗手、少吃生食，到定期清潔環境，每一步都能大幅降低感染的機會。未來，隨著基因研究和疫苗技術的進步，對抗諾羅病毒的方式會越來越精準。但在那之前，我們能做的，就是守住自己的健康防線。

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