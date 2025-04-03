清明掃墓防蚊蟲！含薄荷藥膏「2族群」別用　嚴重恐害呼吸停止

▲藥師提醒，2歲以下嬰幼兒不能使用含薄荷的防蚊蟲藥品。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

清明節連假開始，許多民眾已安排出遊或掃墓行程，不少人也習慣隨身攜帶各式防蚊蟲藥品，如綠油精、萬金油、曼秀雷敦等，來防範蚊蟲叮咬。藥師提醒，雖然這類藥品效果不錯，對一般人來說，適當使用此類藥品不會有太大問題，但對於「蠶豆症患者、2歲以下嬰幼兒」有風險，嚴重可能會引起呼吸停止。

台北市立聯合醫院和平婦幼院區藥劑科藥師張鈞婷表示，綠油精、萬金油等藥品屬於「乙類成藥」，被認為較為安全，主要成分是薄荷醇，又名薄荷油，為薄荷及綠薄荷等植物中的揮發油成分之一；此外，樟腦、尤加利精油及松節油等類似成分也常見於此類藥品。

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薄荷醇具有清涼、止癢、止痛、抗發炎及抗菌等效果，因此常被添加於藥物中以治療皮膚癢感，當皮膚癢時，塗抹含薄荷醇的外用藥膏，藉由其擴張血管作用，能帶來清涼感，從而有效止癢。

張鈞婷說，這類藥品對一般人來說不會有太大問題，但部分特定族群要額外注意，比如患有葡萄糖-6-酸鹽去氫酶缺乏症（俗稱蠶豆症）的患者，使用此類藥品可能導致溶血性貧血。

此外，研究顯示，薄荷醇對2歲以下的嬰幼兒可能會引發不良反應，若是在鼻部、臉部或胸部塗抹藥膏時，風險更高，兩歲以下嬰幼兒使用含薄荷醇及類似成分藥品，可能會導致癲癇、意識障礙、黃疸，甚至會因為藥品的神經抑制效果，而引起呼吸停止等嚴重後果。

張鈞婷提醒，綜合來看，無論是內服或外用，含有薄荷醇等成分藥品，對兩歲以下的嬰幼兒來說都是極有風險，因此不建議這些年齡層的孩子使用此類藥品，若有使用需求，務必在醫師或藥師建議下謹慎使用。