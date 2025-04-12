春天易頭痛！醫解析5大原因「春睏」也上榜　緩解方式一次看

▲春天容易頭痛有原因，資料照。（圖／記者黃克翔攝）

記者洪巧藍／台北報導

春天之後逐漸變暖，但是多變的天氣也讓人難以適應，醫師指出，這個季節不少人會容易有頭痛的情況，分析原因除了氣溫忽冷忽熱，春天也是多風的季節，加上花粉塵蟎等增加過敏也變多，此時情緒波動也較大，還有「春睏」也會影響。想緩解頭痛，醫師也給出7個方法可以嘗試改善。

陽明交大附醫神經外科醫師謝炳賢在臉書分享，春天是萬物復甦的季節，但對很多人來說，卻也是頭痛的季節，很多人在春天都會特別容易有頭痛的狀況，分析原因可有5大類：

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣溫忽冷忽熱：春天氣溫變化大，早晚溫差常常可達10度以上，這種劇烈變化會影響大腦血管的擴張與收縮，導致血流不穩定，引發頭痛。尤其是偏頭痛患者，在氣壓或溫度變化時，頭痛的機率更高。

春天多風：春天很多時候風很大，多吹幾分鐘風，就容易導致頭部血管痙攣，造成緊張性頭痛或偏頭痛。特別是頭部或頸部長時間吹風，更容易引發頭痛。

春季過敏：春天花粉、塵蟎與空氣中的懸浮微粒增加，許多人容易出現過敏性鼻炎、鼻塞、鼻竇炎，導致頭部壓力上升，引發頭痛。如果你常有鼻塞、流鼻水、眼睛癢，可能就是過敏引發的頭痛。

春睏影響：春天的氣候變暖，白天較長，讓人體的生理時鐘需要重新調整，許多人會出現「春睏」，導致白天昏昏欲睡，晚上卻難以入眠。長期的睡眠不足或睡眠品質不佳，也會讓頭痛加劇！

情緒波動大 ：春天是情緒變化較大的季節，日照時間變長、氣溫變化、荷爾蒙變動，都可能讓人容易焦慮、煩躁、壓力增加，進而引發緊張性頭痛或偏頭痛。

春天頭痛怎麼辦？

保暖頭頸 ：春天風大，要避免讓頭部直接吹風，特別是在早晨與夜晚更要注意。我建議可以戴帽子、圍圍巾，保護頭部與頸部，預防頭痛發作。

避免過敏原 ：如果你是春季過敏族，記得減少接觸花粉、塵蟎與空氣污染，我建議可以在家中使用空氣清淨機，並定期清洗枕頭與床單，降低過敏反應，減少因鼻塞造成的頭痛。

舒緩壓力 ：壓力大容易引發緊張性頭痛，我建議每天花10-15分鐘深呼吸、冥想或做瑜伽，讓身體放鬆，減少壓力型頭痛的。

規律運動 ：我建議每天可以進行大概30分鐘的運動，例如散步、慢跑、伸展操，這可以促進血液循環、穩定自律神經，減少頭痛的發作頻率。

保持水分 ：春天氣溫回升，人體水分流失快，如果水分攝取不足，血液循環變差，也會引發頭痛。這是老生常談，但真的很重要，記得要喝滿2000cc的水，也可以考慮適量補充椰子水、溫開水，維持身體的水分平衡

調整作息 ：我一定要確保每天規律作息，避免熬夜、滑手機過久，睡前可以泡熱水澡、喝杯溫牛奶，幫助入眠，避免因睡眠不足引發的頭痛。

均衡飲食 ：建議多吃富含鎂、維生素B群、Omega-3的食物，例如深綠色蔬菜、魚類、堅果等等，這些營養素都能幫助穩定神經，減少頭痛的發作。