1天1碗簡單做！　日抗癌名醫分享自製「長壽湯」食譜

▲日本抗癌名醫佐藤典宏公開自己的飲食方式，實證用喝湯方式來保健養生，防止細胞癌化。（圖／皇冠提供）

圖文／CTWANT

根據衛福部2024年底公布的資料顯示，全台灣在2022年的癌症新發生人數為13萬293人，比起2021年增加了8,531人，平均每4分2秒就有1人罹癌，癌症已經蟬聯國人十大死因榜首超過40年。為了活得健康又長壽，市面上存在許多抗癌飲食法，但若想攝取足夠的營養，又不對身體造成負擔，同時還不用花太多時間準備，並且可以每天持續下去，最好的方式就是「喝湯」。

日本抗癌名醫佐藤典宏認為，湯品的營養豐富、容易入口，還能促進食慾，所以有非常多的優點，例如改善腸道環境、提高免疫力、預防高血糖、預防生活習慣病，而且還能抗發炎、防止細胞癌化，因此可以降低罹癌的風險。

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本書即是作者公開分享自己每天實踐的飲食方法，除了22項經醫學證實的健康飲食觀念之外，還教我們運用10種常見的食材，變化出68道永遠喝不膩的「長壽湯」食譜，不僅癌症患者可以參考，健康的讀者也可以作為預防癌症的食療秘訣。

在徵得日方出版社同意下，CTWANT公開其中兩個長壽湯的完整食譜與做法如下。

▲番茄舞菇豬肉片味噌湯。（圖／皇冠提供）

番茄舞菇豬肉片味噌湯（這樣一碗就能非常滿足）

1人份，88kcal，鹽分2.1g

食材

豬里肌（涮涮鍋用）……4片

番茄1/2顆

舞菇100g

味噌1又1/2大匙

大蒜（磨成泥）1/3小匙

生薑（磨成泥）1小匙

高湯400ml

酒1大匙

青花椰苗各少許

做法：

1：番茄切成2cm的塊狀，舞菇撕大瓣，青花椰苗切掉根部。

2：把大蒜、生薑、高湯、高湯材料，與上步驟的番茄、舞菇放入鍋中，開中火，煮滾後火轉小，再滾2～3分鐘後，將味噌溶入湯中。

3：豬肉請一片一片地放入湯裡，等顏色變了之後即可關火。把湯品盛入器皿中，再放上生薑、青花椰苗。

▲台灣風豆漿湯。（圖／皇冠提供）

台灣風豆漿湯（讓身體暖呼呼的台灣經典早餐）

1人份，96kcal，鹽分1.7g

食材

豆漿160ml

番茄20g（約1/8顆）

櫻花蝦（乾燥）、醋、顆粒狀的雞湯粉各1小匙

萬能蔥（切蔥花）、辣油各少許

做法：

1：番茄切丁1cm。將豆漿倒入鍋中，加熱至即將沸騰。

2：把萬能蔥和辣油以外的食材都放入碗中，再將上步驟地的豆漿倒入碗裡，馬上攪拌均勻，再灑上蔥花，淋上辣油。

重點：把醋加入溫熱的豆漿裡，可以創造出鬆軟的口感，請務必加醋！

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