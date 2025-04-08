股災財務壓力大！恐增心臟病、憂鬱症風險　醫曝5建議

▲股災讓不少投資人心情不佳。（圖／翻攝自Facebook／黃軒醫師 Dr. Ooi Hean）

圖文／CTWANT

台股受川普關稅戰重擊，周一（7日）從21302點狂洩逾2000點至19167點，直接跌停；今（8日）開盤又續跌近千點，讓不少投資人崩潰。對此，台灣胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，財務壓力會直接影響生理狀態，包括增加心臟病風險、誘發憂鬱症，甚至促使投資者在情緒崩潰時做出衝動決策。為此他也提供5點建議，同時提醒「你的心理健康，比任何股票代碼都值得長期持有！」

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黃軒醫師今在臉書發文探討了股市暴跌對投資者心理健康的影響，並提供了科學實證的應對建議。他指出，當股票單日下跌1%時，精神疾病住院率會增加0.36%，而台灣研究也顯示加權股價指數每下降1000點，因精神疾病入院的人數就增加4.71%。這些數據說明財務壓力會直接影響生理狀態，並非單純的心理問題。

黃軒醫師解釋，這種現象與「損失厭惡」（Loss Aversion）的心理機制有關。人類對損失的感受特別強烈，失去100元的痛苦遠超過獲得100元的快樂。當股市下跌時，投資者的大腦會觸發恐慌反應，情緒從緊張升級為極度焦慮。《Journal of Behavioral Finance》的研究也證實，市場波動會放大投資者的恐懼感。

長期處於這種壓力下可能導致嚴重後果，包括增加心臟病風險、誘發憂鬱症，甚至促使投資者在情緒崩潰時做出衝動決策。黃軒醫師也援引《Psychological Science》期刊的研究指出，這種情況下容易出現非理性拋售，造成更大損失。

為幫助投資者穩定情緒，黃軒醫師提出多項科學建議。首先是「4-7-8呼吸法」，也就是吸氣4秒、憋氣7秒、慢慢吐氣8秒，透過此種特定的呼吸節奏能快速降低壓力荷爾蒙。其次是建議別盯著螢幕，暫時遠離股市資訊，透過運動或娛樂轉移注意力。他也強調眼光要放遠，別被短線嚇死，鼓勵投資者回顧最初及長期的投資目標，避免被短期波動影響。

對於情緒嚴重受影響者，黃軒醫師也建議尋求專業心理諮詢，特別是認知行為療法（CBT）能有效處理投資焦慮。此外，知識就是超能力，不懂市場，就容易被恐懼支配！因此增進理財知識也能增強心理韌性，《Journal of Economic Psychology》研究指出，了解市場運作能幫助投資者保持冷靜。

黃軒醫師最後也提醒，歷史經驗顯示每次金融危機都蘊含轉機，與其恐慌，不如將市場波動視為檢視財務策略的機會。他強調心理健康比投資報酬更值得重視，鼓勵投資者培養抗壓韌性，在市場動盪中保持情緒穩定，因為「生活比股票重要，你的心理健康，比任何股票代碼都值得長期持有」，這才是真正的長期投資。

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