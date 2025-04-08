ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

股災財務壓力大！恐增心臟病、憂鬱症風險　醫曝5建議

（圖／翻攝自Facebook／黃軒醫師 Dr. Ooi Hean）

▲股災讓不少投資人心情不佳。（圖／翻攝自Facebook／黃軒醫師 Dr. Ooi Hean

圖文／CTWANT

台股受川普關稅戰重擊，周一（7日）從21302點狂洩逾2000點至19167點，直接跌停；今（8日）開盤又續跌近千點，讓不少投資人崩潰。對此，台灣胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，財務壓力會直接影響生理狀態，包括增加心臟病風險、誘發憂鬱症，甚至促使投資者在情緒崩潰時做出衝動決策。為此他也提供5點建議，同時提醒「你的心理健康，比任何股票代碼都值得長期持有！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃軒醫師今在臉書發文探討了股市暴跌對投資者心理健康的影響，並提供了科學實證的應對建議。他指出，當股票單日下跌1%時，精神疾病住院率會增加0.36%，而台灣研究也顯示加權股價指數每下降1000點，因精神疾病入院的人數就增加4.71%。這些數據說明財務壓力會直接影響生理狀態，並非單純的心理問題。

黃軒醫師解釋，這種現象與「損失厭惡」（Loss Aversion）的心理機制有關。人類對損失的感受特別強烈，失去100元的痛苦遠超過獲得100元的快樂。當股市下跌時，投資者的大腦會觸發恐慌反應，情緒從緊張升級為極度焦慮。《Journal of Behavioral Finance》的研究也證實，市場波動會放大投資者的恐懼感。

長期處於這種壓力下可能導致嚴重後果，包括增加心臟病風險、誘發憂鬱症，甚至促使投資者在情緒崩潰時做出衝動決策。黃軒醫師也援引《Psychological Science》期刊的研究指出，這種情況下容易出現非理性拋售，造成更大損失。

為幫助投資者穩定情緒，黃軒醫師提出多項科學建議。首先是「4-7-8呼吸法」，也就是吸氣4秒、憋氣7秒、慢慢吐氣8秒，透過此種特定的呼吸節奏能快速降低壓力荷爾蒙。其次是建議別盯著螢幕，暫時遠離股市資訊，透過運動或娛樂轉移注意力。他也強調眼光要放遠，別被短線嚇死，鼓勵投資者回顧最初及長期的投資目標，避免被短期波動影響。

對於情緒嚴重受影響者，黃軒醫師也建議尋求專業心理諮詢，特別是認知行為療法（CBT）能有效處理投資焦慮。此外，知識就是超能力，不懂市場，就容易被恐懼支配！因此增進理財知識也能增強心理韌性，《Journal of Economic Psychology》研究指出，了解市場運作能幫助投資者保持冷靜。

黃軒醫師最後也提醒，歷史經驗顯示每次金融危機都蘊含轉機，與其恐慌，不如將市場波動視為檢視財務策略的機會。他強調心理健康比投資報酬更值得重視，鼓勵投資者培養抗壓韌性，在市場動盪中保持情緒穩定，因為「生活比股票重要，你的心理健康，比任何股票代碼都值得長期持有」，這才是真正的長期投資。

延伸閱讀
收男友1314520聘金！陸女動情回贈13萬禮金　回家細看傻眼立刻報警
新北「這商店街」如今空無一人　在地人驚曝原因
原始連結

【爸爸醜一】滑手機滑到忘我沒注意女兒鑽進黑洞消失...

關鍵字： 周刊王

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

心臟醫學權威陳適安「東森栢馥」開講　分享心律不整預防與治療

羅一鈞示警新冠疫情「夏天恐再一波」　3類人快打第2劑JN.1疫苗

窮到睡公園也是病　股災中「極端貧窮、無家可歸」診斷成話題

國內麻疹創6年新高！境外移入「全來自越南」　當地病例破4千人

正妹業務臉上紅腫爆痘大崩潰　醫看了看搖頭：愛吃1物害的

剴剴案修法「出養評估回歸政府」　估5月底後上路

國內增3例麻疹！20多歲男「僅臉部出疹」　感染源待釐清

男赴非旅遊染瘧疾！返台爆4症狀插管住加護　境外移入創19年新高

裕毛屋「葡萄籽油」致癌污染物超標！連2周違規改採「逐批查驗」

股災財務壓力大！恐增心臟病、憂鬱症風險　醫曝5建議

讀者迴響

回到最上面