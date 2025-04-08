川普關稅恐影響就醫行為　醫憂長期效應「民眾小病忍耐不看」

▲關稅衝擊經濟，醫界憂心影響民眾小病不敢就醫，掛號資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

美國總統川普對等關稅政策衝擊全球經濟，下一階段不排除朝藥品產業下手，國內藥界憂心後續可能有缺藥、藥品價格上漲等問題。而醫療層面也可能受到影響，醫師公會全聯會理事長周慶明表示，關稅政策恐導致經濟蕭條，短期精神科方面的就醫增加，長久下來民眾長期收入減少，不排除會有節省醫療費用，想著「小病忍耐就好」而不去看醫生等就醫行為改變。

關稅政策讓全球股市劇烈下跌，台股也重挫，4月7日大跌逾兩千點，連台積電也跌停，不少人資產大幅縮水，股民甚至自嘲得要睡公園。

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周慶明表示，各界都很焦慮，因為相關政策恐讓外銷廠商訂單變少、經營困難可能裁員，民眾收入變低，整體陷入經濟蕭條，醫療層面憂心民眾可能會因為長期收入變少得節省花費，減少看診方面的支出。

過往民眾是小病往大醫院跑，逛醫院等行為受到詬病，周慶明直言，如果經濟狀況持續不好，恐怕會影響到民眾就醫習慣，近期急性問題可能是因為經濟壓力大，精神科、心理方面就醫增加，但是後續卻可能是「小病忍耐不去就醫」，但這個需要長期觀察。

民眾就醫減少，基層診所可能首當其衝，周慶明無奈表示，即使物價、工資等都持續上漲，診所卻一向不太敢漲掛號費。他說，雖然去年衛福部解除掛號費上限，但鄰近診所互相牽制，一漲讓病人不來，反而成為隱形上限，以他自己診所為例，150元掛號費已經收了10幾年；加上健保給付高度管控影響收入，醫療端壓力恐怕更大，醫界已經研擬爭取掛號費相關稅率減免。

針對藥品影響，台灣醫藥品法規學會理事長、前食藥局長康照洲昨日受訪時表示，目前評估提高關稅不至於造成缺藥，但美國產製藥物的成本提高，恐讓價格上漲，這才是問題所在，政府應儘速盤點清單釐清哪些藥物屬於美國製造，並且尋求歐洲等其他替代來源。

新光醫院副院長洪子仁指出，如果進到美國的原料關稅提高，製造成本就會提高，也會反映在藥物成品售價上，到時若健保的支付價格是低於該藥品的成本價，這個藥品就有可能退出台灣。