師父斷言：妳40多歲會死於大出血！　結果「只算對8成」

▲當事人產後大出血，所幸康復出院，母子均安。（示意圖／圖中人物和新聞無關／記者姜國輝攝）



記者陳俊宏／綜合報導

一名孕婦說，一名非常厲害的師父斷定她「40多歲會死於大出血，還有肚子會爛掉。」台大婦產科醫師施景中表示，但算命仙只算對8成，這位孕婦可能積極行善，無意中幫了許多人，所以才改變自己命運。

施景中在臉書說，佛教有一本記載真人真事的勸世書，叫《了凡四訓》，他高中時念過，主角叫「袁了凡」，小時候碰到異人，算出他命中許多重要的事，包括鄉試第幾名、縣試第幾名、俸祿多少石、命中無子，53歲壽終，後來果然一一應驗。

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施景中表示，袁了凡後來拜見雲谷禪師，在禪師面前靜坐了三天三夜；禪師問他為何可以如此了無妄想？他說凡事已經註定，沒有什麼可以再想。

施景中提到，經過雲谷禪師的一番開示，袁了凡積極行善，後來功名超過原來異人幫他所算，也生了一個兒子，最後70多歲才壽終。

施景中指出，一名孕婦親口跟他說，她以前算過鐵板神算，這個師父非常厲害，但斷定她40多歲會死於大出血，還有肚子會爛掉，「我分享過她的事情，那時候產房很不平靜，發生許多產後大出血。她是其中一個，光是開刀當天，就用掉了50個單位的紅血球。」

▼當事人出院那天送施景中卡片，其中的漫畫也是她親筆所畫。（圖／翻攝施景中臉書）



施景中寫道，這位孕婦有極巨大的子宮腺肌症，偏偏開刀當中，還發現有後壁的植入性胎盤，因子宮做過兩次手術，完全黏住無法從腹腔中取出來做王蟲縫合（肌肉層太厚，大針也穿不過去）。

施景中說，送去做完子宮動脈栓塞，再回加護病房，子宮的血仍像噴泉一樣持續噴滿地，最後眾人合力把她子宮切下來了，才能止血；切下來的巨大子宮，放到和家用的臉盆一樣大的無菌鐵盆，剛好塞滿滿，一共4.5公斤。

施景中表示，當事人術後又合併腹內感染，引流管一直拔不掉，8日總算順利移除引流管；她出院那天送他卡片，其中的漫畫也是她親筆所畫。

施景中提到，當事人8日回診才跟他說，當年算命跟她講的這些事情，情節雷同令人悚然，「不過算命仙只算對了8成，這位孕婦可能跟袁了凡一樣，積極行善，無意中幫了許多人，所以才改變了自己的命運。」

施景中指出，姑且聽之吧，信不信就由您決定，但術士之言不可盡信，禍福無門，惟人自召，善惡之報，如影隨形，還是多做善事，為自己積福。