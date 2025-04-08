羅一鈞示警新冠疫情「夏天恐再一波」　3類人快打第2劑JN.1疫苗

▲衛福部長邱泰源4/8帶頭挽袖完成接種新冠JN.1疫苗第2劑。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（8）日起開放65歲以上長者等3大高風險族群施打第2劑新冠JN.1疫苗，衛福部長邱泰源特別挽袖完成第2劑接種，希望能帶頭示範。疾管署副署長羅一鈞表示，近期新冠疫情雖然處於低點，但併發症及死亡風險仍持續，且不排除夏天再有一波疫情的可能性，呼籲高風險對象儘早接種，獲得足夠免疫保護，降低重症及死亡風險。

根據疾管署最新統計，上周新冠門急診就診1714人次，且新增8例重症，另有1起死亡個案，重症死亡年齡都超過60歲，且沒有接種新冠JN.1疫苗。

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羅一鈞表示，國際實證研究顯示，接種第1劑疫苗3到5個月後，保護力會開始衰退，經參考美國CDC接種建議及衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議討論後，開放65歲以上長者、55至64歲原住民、滿6個月以上且有免疫不全以及免疫力低下者，接種第2劑新冠JN.1疫苗，讓高風險對象擁有足夠免疫保護，降低重症及死亡風險。

新冠JN.1疫苗第2劑自今日起開打，今年68歲的邱泰源已於去年10月1日接種第1劑，特於今日中午帶頭挽袖完成接種第2劑，期望藉由親身施打發揮領頭作用，讓符合接種資格民眾更踴躍接種，保護自己的健康。

邱泰源表示，近期新冠疫情雖然處於低點，但併發症及死亡風險仍持續，國內本土併發症及死亡個案9成6以上未接種JN.1疫苗，且以65歲以上長者為多。

▲醫師幫邱泰源評估接種新冠JN.1疫苗第2劑。（圖／疾管署提供）

羅一鈞表示，接種新冠JN.1疫苗對JN.1衍生變異株（包括KP.2、KP.3）皆有保護力，對目前全球主要流行變異株XEC及KP.3.1.1亦具有保護力，可有效產生對抗變異株KP.3.1.1及XEC之中和抗體最高至約13倍。

另依據加拿大研究指出，接種疫苗在JN.1與KP系列變異株流行期間，針對年長者族群（65歲以上），預防重症住院的保護效益可達60%，因此請還未接種的民眾趕快施打，減少疾病的威脅。

疾管署呼籲，目前新冠JN.1疫苗已接種超過200萬人，第1劑JN.1疫苗與第2劑接種時間須間隔至少6個月（180天），推估至今年4月底預估約有53萬位65歲以上長者可接種第2劑，請符合資格的民眾，前往接種第2劑JN.1 新冠疫苗；另從未接種過新冠JN.1疫苗民眾亦請盡快接種，提升保護力。