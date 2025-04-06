失眠讓人疲憊健忘！想改善難睡困擾　中醫給建議：按2穴位可保健

▲失眠困擾影響身心，示意圖。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

失眠是現代人常見疾病，且睡不好容易引發健忘、疲憊、注意力不集中等困擾。中醫師指出，中醫觀念認為失眠與陰陽、衛氣營血紊亂相關，治療需找出病因並調整生活習慣。而就穴位保健來說，失眠困擾者可自行壓按手腕內側的「神門穴」、「內關穴」，可有所幫助。

長庚紀念醫院中醫針傷科主治醫師洪萁延表示，失眠是指反覆出現困難入睡、難以維持睡眠、早醒，導致睡眠品質變差或睡眠時間減少；若從中醫思想來看，睡眠與陰陽及衛氣營血息息相關，符合天人相應概念。

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古人云：「日出而作，日落而息」洪萁延解析，隨著太陽下山，人體陽氣慢慢衰退，陰氣始盛，當陽氣進入陰分就會開始出現睡意；當陰氣盡而陽氣開始逐漸旺盛，亦是太陽上升之時，也是我們醒來的時候。天地間日夜運作，符合現代醫學所謂人體的正常生理時鐘，白天神采奕奕，夜晚該睡覺的時候一夜好眠。

想要改善失眠，洪萁延表示，在治療上需找出病因，並搭配生活習慣調整。例如身體疾患或藥物導致，先治療相關疾病；若為壓力或心理因素，學習放鬆或是適量運動皆對睡眠有幫助，但要特別注意不要太晚運動，臨睡前太過劇烈的運動也會影響睡眠品質。

若為生活模式影響，則嘗試改變生活習慣。洪萁延舉例，包含睡前減少飲水降低夜尿頻率、減少咖啡因攝取或是盡量在中午前就飲用完畢、睡前盡量減少情緒波動及避免酒精攝取等；至於如果是環境因素影響，看能否嘗試改善，比如戴耳塞看是否能改善環境噪音、無可避免的光線是否能戴眼罩改善等。

失眠也有常用穴位可作為保健之用。洪萁延說，臨床治療上會依照每個人失眠因素來選擇穴位，但有兩個穴位是民眾可方便自行按壓，分別是「神門穴」與「內關穴」，前者位於腕部內側小指側腕掌橫紋上，尺側屈腕肌腱橈側凹陷處；後者位於前臂掌側，腕橫紋往上 2寸，掌長肌腱與橈側屈腕肌腱之間。

洪萁延提醒，若長期深受失眠苦惱，身體失衡日久容易造成免疫力低下或荷爾蒙失調，呼籲民眾不要強忍，應該尋求專業醫師協助。

根據「精神疾病診斷統計手冊 -第五版」的診斷標準：不滿意睡眠的質與量，每週有3天或3天以上失眠，且白天出現倦怠、嗜睡、情緒煩躁、難以專心或身體不適等症狀，進而影響學習或工作，持續時間超過 3個月以上就稱「持續型失眠」，在一年內發生兩次以上稱為「多次發作型」。