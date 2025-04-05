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川普關稅「台灣保健品市場」恐受重擊　藥廠業者憂喪失代工優勢

藥。（圖／達志／示意圖）

▲川普關稅戰，製藥業者憂心代工保健品部分受衝擊。（示意圖／達志影像）

生活中心／綜合報導

美國總統川普計劃對進口半導體和藥品加徵關稅，國內製藥業者表示，此舉對藥品製造產業影響應該不大，但若擴及關稅較高的保健品，可能會衝擊國內部分製藥或保健品業者代工的優勢。

《紐約時報》報導，川普在總統專機「空軍一號」上向媒體表示，晶片關稅將「很快開徵」，並正在檢視藥品相關關稅。韓聯社則報導，川普稱藥品關稅將「以前所未見的程度」開徵。

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根據中央社報導，一位不願透露姓名的國內資深製藥業者指出，美國進口藥品主要來自印度和中國，國內出口到美國的藥品僅占整體的10%，因此即使調高關稅，對國內影響不大。然而，政策尚未明確，需進一步觀察。

這位業者也提到，台灣保健品進口關稅高達30%，若關稅戰擴及保健品，並被要求調降國內關稅，將對保健品製造業造成較大衝擊。

保健營養食品公會創會理事長陳威仁表示，川普調高關稅的主因在於雙邊關稅差異過大，台灣保健品進口關稅較美國高達30%，因此近期也討論過是否在5年內調降至20%。

陳威仁指出，保健品國際市場主要以錠劑和膠囊為主，台灣外銷品項則以一般劑型為主，具體損失仍在統計中。

他補充，由於新冠疫情影響國際供應鏈，不少先進國家保健食品廠改委託台灣業者代工，然而從川普政策方向來看，台灣進口關稅「看起來不降也不行」。

陳威仁強調，若台灣保健品進口關稅因而調降，加上國際供應鏈恢復，外國廠商可能會將代工外移至生產成本較低的國家，再銷回台灣，這將影響國內生產業者；國內相關產業雖然不大，但可能受到巨大衝擊，因此才會持續向政府爭取，降低調降幅度並拉長調整時間。

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關鍵字： 關稅 川普 製藥業 保健品 代工

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