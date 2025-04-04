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川普很快「要對藥品課關稅」　專家點「關鍵隱憂」：恐發生缺藥潮

藥物，藥品，藥盒，切藥器，藥罐。（圖／達志影像／示意圖）

▲川普加收關稅問題，可能影響全球製藥供應鏈。（圖／達志影像／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

美國總統川普將對台灣特定產品加收32%關稅，更表示很快會對半導體與藥品開徵關稅，引發國人高度關注。對此，藥師公會全聯會理事長黃金舜指出，全球藥品供應鏈可能受到間接衝擊，如果台灣持續仰賴原廠藥，也沒有提早增加備藥量，之後很可能會出現缺藥潮。  

美國總統川普（Donald Trump）於美東時間2日下午（台灣時間3日凌晨）正式宣布「對等關稅」（Reciprocal Tariffs）政策，表示美國將依據各國對美課徵的關稅水準，反向課徵對等的一半稅率，當中針對台灣課徵達32％關稅。川普強調，這項措施旨在終結數十年來對美國不公平的貿易行為，並鼓勵企業回流美國設廠生產。

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黃金舜受訪時指出，台灣有75%的藥品是仰賴進口，賣到美國的藥品很少，所以關稅對於藥品的衝擊不大，不過比較擔心的是，整體關稅提高後，全球的製藥產業鍊會受到影響，如果原物料價格受到衝擊，產量就可能減少。

黃金舜說，台灣市場本身就小，還有健保機制砍藥價，利潤會降低，所以如果藥品製造受到衝擊而出現問題，不少癌藥、抗生素、疫苗等都是以原廠居多，原廠藥一定會先賣到價格比較好的國家，如果台灣又沒有提早做因應措施，可能就會導致缺藥。他也提到，除了要留意進口藥品問題，政府也可藉此機會宣導民眾使用學名藥、增加國產藥的韌性。

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關鍵字： 關稅 製藥 川普 缺藥

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