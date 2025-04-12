「免費B、C肝篩檢」擬放寬至40歲！最快7月實施　百萬人受惠

▲國健署署長吳昭軍，資料照。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

呼應世界衛生組織（WHO）2030年消除病毒性肝炎目標，C肝控制已經達標，但B肝仍有努力空間。國健署長吳昭軍今（12）日透露，正研擬進一步擴大B、C型肝炎篩檢年齡，從現行45歲至70歲放寬至40歲起，最快今年7月1日實施，預計受惠人數達百萬人，投入3億元經費。

慢性B、C型肝炎是造成肝癌的主要原因，國健署自2020年起擴大提供45至79歲民眾免費終身1次B、C肝篩檢，目前已經有超過700萬人接受檢查。國健署現正規劃擴大至40歲起就能接受篩檢，以及早發現，積極治療。

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▲「免費B、C肝篩檢」年齡擬下修至40歲。（圖／達志示意圖）

吳昭軍受訪表示，世界衛生組織希望2030年清除病毒性肝炎，讓這樣的疾病不再是公衛威脅，台灣的企圖心強，先前就已經立下目標要在2025年，也就是今年達到C肝清除，透過C肝口服新藥等措施，整體數字確實已經達到標準，正著手趕在今年7月送出認證申請給WHO。也因此，現階段C肝急迫沒那麼大，但還是要著手處理B肝。

吳昭軍指出，台灣領先全球在1986年把B肝疫苗全面納入新生兒常規接種項目，提升新一代國人B肝病毒免疫力，然而1986年以前出生的族群因為沒有接種疫苗，B肝風險相對高，若等這些民眾全部進入B、C肝篩檢年齡就已經是世衛目標的2030年，所以這次下修門檻及早把這群人找出來，把篩檢年齡往前延伸至滿40歲的民眾。

吳昭軍表示，這項政策只要相關資訊系統、宣導、溝通都完成，經衛福部長同意後就可以執行，目前規劃拚今年7月1日上路，預計大概會新增符合資格者100多萬人，經費初估花費3億元。