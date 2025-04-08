肺癌死亡率連9年降！「存活率1成變9成」關鍵曝　2類人可免費篩





▲肺癌是全球癌症死因第一位，在台灣也持續是十大死亡癌症第一名。（圖／達志／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

肺癌是國人新發生、死亡癌症首位，每年死亡人數超過萬人，但是也有好消息，國內肺癌標準化死亡率已經連續9年下降，關鍵在於發現的時間。國健署指出，肺癌可以藉由提早診斷，進而改善存活率，第1期肺癌的5年存活率約9成，但如果延遲到第4期才就醫，5年存活率就僅剩1成。

國健署表示，肺癌標準化死亡率雖已連續9年下降，但在112年仍有10,348人死於肺癌，成為台灣癌症死因第一位。肺癌個案的死亡率高，存活率低，主要與診斷的期別有關。

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國健署指出，根據111年確診個案有6.2%被診斷為0期、32.3%為1期、3.7%為2期、10.4%為3期、47.7%為4期。目前第1期肺癌之5年存活率約9成，到了第2期接近6成以上，第3期則下降到近3成，但如果延遲到第4期才就醫，5年存活率就僅剩1成，早期診斷與晚期相較，5年存活率差距極大；因此，協助民眾及早發現肺癌，就成為提升其存活率的關鍵。

國內自111年7月1日起開辦胸部低劑量電腦斷層（下稱LDCT）肺癌篩檢，並自114年起擴大篩檢服務對象，有以下任一肺癌風險因子且具健保身分民眾，每2年1次胸部低劑量電腦斷層檢查即可，非高風險者建議須經醫師評估是否需要篩檢為宜。

(１)具肺癌家族史：45至74歲男性或40至74歲女性，且其有血緣關係之父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾。若有吸菸情形，應接受戒菸服務。

(２)重度吸菸者：50至74歲吸菸史達20包-年以上，仍在吸菸或戒菸未達15年之重度吸菸者。若有吸菸情形，應接受戒菸服務。

國健署統計，截至113年12月31日止，全國已有158,937位民眾接受檢查，並找出1,957名確診肺癌個案，其中早期（0及1期）個案占83% (1,621人)。

國健署署長吳昭軍說明，LDCT僅能早期發現肺癌，並不能降低肺癌的發生率，最重要的預防方法仍然是戒菸，吸菸者戒菸10到15年，肺癌發生機會就可減半，這對降低肺癌風險極為關鍵。建議目前仍有吸菸情形之民眾請多善用戒菸服務資源，同時遠離二、三手菸，才能有效保護自己免受肺癌威脅。