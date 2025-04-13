台股綠油油好焦慮！醫教你「2招」緩解股災鬱悶

▲不少人近期因為股市劇烈動盪，導致情緒低落。（示意圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

受美國總統川普的關稅政策衝擊，近期台股上沖下洗、市場震盪劇烈，許多投資人面臨擔憂財富損失而導致情緒低落、焦慮甚至失眠。對此，中醫師也分享可透過4款中藥茶飲及3處穴位按摩，幫助緩和心神、緩解壓力。

中醫師劉宗昇指出，基於中醫理論「肝主疏洩」功能，肝在五行屬木，負責調節氣機、情志和血流的平衡，如果肝氣不暢或鬱滯，就可能導致情緒低落、煩躁易怒、胸悶脅痛等症狀，這在中醫稱為「肝氣鬱結」，中醫講的疏肝解鬱，其目的是通過調理肝臟功能，恢復氣機通暢，進而改善身心狀態。

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劉宗昇說，建議民眾可透過按摩3處穴道和自製4款中藥茶飲，來幫助改善情緒、調理氣結鬱悶情況，不過仍要提醒，若合併出現其他身體問題，仍須諮詢專業醫事人員。

劉宗昇強調，面對股市災情，除了穴位按摩外，建議民眾也要調整作息，避免熬夜，保持肝血充足，可減少口乾苦的症狀；多吃綠色食物來養肝，少吃辛辣油膩食物以免加重肝火；適度運動或冥想，幫助身體舒展及氣機流通。

【鬱悶紓壓快3穴位】

1. 合谷穴（大腸經）：位於手背，拇指與食指之間的虎口處。按摩此穴能舒緩緊張情緒、頭痛等。

2. 內關穴（心包經）：位於前臂內側，腕橫紋上約2寸（三指寬）。按摩此穴可安神、緩解胸悶和焦慮。

3. 神門穴（心經）：位於手腕內側，小指側腕橫紋處。按摩此穴有助於鎮靜心神、改善失眠。

▲神門穴。（圖／馬光中醫提供，下同）

▲內關穴。

▲ 合谷穴。

【3款安神助眠茶飲】

1.玫瑰花茶：玫瑰花性溫，入肝經，有疏肝解鬱、活血化瘀的功效。取5-10朵乾燥玫瑰花，用熱水沖泡，加入少許蜂蜜調味，每日飲用1-2杯，能緩解情緒低落。

2.疏肝茶：柴胡是疏肝解鬱的經典藥材。取柴胡3-5克、薄荷3克、甘草2克，沸水沖泡10分鐘飲用。此茶可舒緩肝氣鬱結引起的胸悶、煩躁。

3.枸杞菊花茶：菊花清肝明目，枸杞滋補肝腎。取菊花5-8朵、枸杞10粒，熱水沖泡，每日1-2杯，適合因壓力導致的眼睛乾澀和情緒不穩。