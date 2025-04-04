5年來9人遭蛇咬死亡！台灣常見毒蛇有6種　專家揭特徵、出沒狀況

▲台灣常見有6大毒蛇，左為飯匙倩，右為雨傘節。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

4月起國內進入蛇咬旺季，疾管署統計每年約有近千名民眾遭毒蛇咬傷，且過去5年間仍有9人因蛇咬死亡。台灣常見6大毒蛇分別是龜殼花、赤尾鮐、百步蛇、飯匙倩、雨傘節、鎖鏈蛇。這些蛇各自有不同的特徵，棲息地點、出沒時間，疾管署專家表示，大多數蛇類不會主動攻擊人，民眾若進入樹叢或草堆，記得「打草驚蛇」，讓蛇有時間離開，這樣大家都能安全。

台灣氣候溫暖潮濕，野生動植物生長茂盛，且地形多高山、丘陵與溪流，相當適合蛇類生長與繁殖。疾管署檢驗及疫苗研製中心科長鄭雅芬表示，國內較常見的毒蛇分別為出血性毒的龜殼花、赤尾鮐與百步蛇；神經性毒的飯匙倩（俗稱眼鏡蛇）與雨傘節，以及兼具出血和神經毒的鎖鏈蛇。

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▲台灣常見毒蛇。（圖／疾管署提供）

根據健保資料庫的數據，國內2017至2021年間每年平均有979 人被毒蛇咬傷，依照抗蛇毒血清使用比例進行分析，多達82.9%患者使用抗龜殼花及赤尾青竹絲蛇毒血清，這兩類可說是國人最常接觸、出現衝突的毒蛇。接著是抗雨傘節及眼鏡蛇蛇毒血清11%，其他蛇毒血清或者同時使用兩種蛇毒血清的病例約佔5.8%。

按此推估，國人毒蛇咬傷比例依序為：龜殼花及赤尾鮐、飯匙倩及雨傘節、百步蛇、鎖鏈蛇。

龜殼花

鄭雅芬指出，龜殼花是中低海拔常見蛇類，頭部呈現三角形，身體為黃棕色並有深色波浪或者龜殼狀的花紋，這樣的顏色讓牠適合棲息在木柴堆、灌木叢、枯樹等地方，常出現在落葉堆中，主要以夜間活動為主。

提醒民眾如果經過這些區域要特別小心，建議使用登山杖或雨傘來撥弄草叢，不要直接伸手進去，以免讓蛇誤以為棲息地受到威脅，導致防禦性攻擊。

赤尾鮐

俗稱赤尾青竹絲，也是民眾最常遇到的毒蛇之一。鄭雅芬說明，赤尾鮐頭部是明顯的三角形，全身呈鮮綠色，尾部為磚紅色，廣泛分布在中低海拔地區，主要在夜間活動，經常出現在樹叢中。另外，不是所有綠色的蛇都是赤尾青竹絲，像是常見的小青蛇就沒有紅色尾巴，也沒有三角形頭部或側線。

鄭雅芬強調，大多數蛇類都不會主動攻擊人，只要與牠們保持距離，牠們通常會選擇離開。所以如果進入樹叢或草堆，還是記得先「打草驚蛇」，讓蛇有時間離開，這樣大家都能安全。

▲疾管署科長鄭雅芬說明毒蛇。（圖／疾管署提供）

飯匙倩

這就是民眾熟知的「眼鏡蛇」，鄭雅芬說，飯匙倩屬於大型蛇類，最長可達2公尺，主要分布在中低海拔及馬祖地區，一般是白天活動的蛇類。飯匙倩容易受激怒將前身昂起，頸部擴張成前後扁平狀，看起來很有威嚇感，但實際上是因為膽小，要嚇阻侵入棲息地的民眾或者是動物，才需要做出這個警戒的動作。

鄭雅芬強調，飯匙倩不會主動追人，只要保持距離，牠觀察一陣子之後就會收起脖子慢慢溜走，民眾遭遇時千萬不要驚慌亂跑，只要慢慢退開就可以了。

雨傘節

鄭雅芬說明，雨傘節是中型蛇類，全身是黑白相間的花紋構成，背上大片六角形鱗片是主要特徵，且不同一般毒蛇頭型多是三角形，雨傘節頭部呈現橢圓形，廣泛分布在低海拔地區，經常出現在陰暗潮濕的環境中。

鄭雅芬也提到，雨傘節個性上比飯匙倩還要害羞，通常會將身體盤起來，躲在水田或池塘附近，清晨或傍晚活動，農民在水田工作可能因為不小心踩到而被咬，但其實這種蛇只要看到人都會急忙逃跑或者躲起來。

百步蛇

百步蛇屬於保育類野生動物，鄭雅芬說，其特徵是三角形頭部，鼻子前端有小突起，身體呈現黃褐色，身上有明顯三角形花紋，有些原住民視為聖蛇。

分布地點較為特殊，主要是中低海拔山區，會出現在山區林木的底層，躲在落葉下形成保護色，等獵物經過才會捕捉，是坐等型的毒蛇，主要以晚上、晨昏活動為主。

鄭雅芬說，因為其名稱百步蛇，另有些地區稱五步蛇，所以有「被咬五步或一百步就會死」的傳說，但這並不正確，只要及時就醫，搭配抗蛇毒血清，幾乎都能順利康復。

鎖鏈蛇

鎖鏈蛇同樣屬於保育類野生動物，鄭雅芬指出，其分布以東部、南部為主，包含台東、花蓮、高雄、屏東等，頭部呈現三角形，但不如龜殼花或赤尾鮐那麼明顯，身體是灰色，上面有鏈條一樣的花紋特徵。因為喜歡溫度高、比較乾燥的地方，主要棲息在乾枯河床等砂石地或旱田等，常常會盤成一堆，會發出噴氣音嚇唬敵人。

▲蛇類咬傷衛教。（圖／疾管署提供）

鄭雅芬也提醒，民眾如不慎被毒蛇咬傷請保持鎮定，牢記「五要五不」，五要：要視為毒蛇咬傷處理、要記毒蛇外觀特徵，如果不記得蛇的樣子，描述當時環境也會有幫助，另也要要脫手錶、戒指等飾品，避免肢體腫脹加重傷害、要包紮傷口上緣，減緩毒液擴散、要保持冷靜並儘速就醫。

另外，有應該避免做的「五不」，鄭雅芬提醒，遭蛇咬傷不要割開傷口，也不要用嘴吸出毒液，避免感染、不冰敷，避免組織壞死、不飲酒或刺激性飲料，避免加速毒液作用、不延誤就醫，耽誤治療時機。

抗蛇毒血清是目前臨床毒蛇咬傷最有效治療方法

根據文獻調查，過去抗蛇毒血清製劑未普遍上市供應前，被毒蛇咬傷者死亡率達6%；因抗蛇毒血清的種類完整與充足的供給，使台灣因毒蛇咬傷而死亡的人數大幅下降，死亡率也降至0.18%。

疾管署副署長羅一鈞指出，健保署資料顯示，2017至2021年5年間仍然有9位國人因毒蛇咬傷而死亡，換算平均每年約有2人因毒蛇咬傷過世，所以特別提醒民眾，出遊時應做好防範措施，如果不慎被毒蛇咬傷，務必要儘速就醫，接受抗蛇毒血清治療。

國內目前有195家醫療院所儲備抗蛇毒血清供民眾救急，由於抗蛇毒血清為醫師處方用藥，如有使用需求可先透過「抗蛇毒血清儲備點查詢」，了解鄰近醫療院所抗蛇毒血清的儲備情形，切勿購買來路不明藥物。

▲疾管署為我國唯一產製且持有抗蛇毒血清凍晶注射劑藥證者，供應4種抗蛇毒血清，圖為近3年抗蛇毒血清供應量及耗用量。（圖／疾管署提供）