18歲女私密處分泌物爆多　醫揪「2飲食習慣」害濕性體質

▲一名女性飽受多年分泌物異常困擾，竟是濕性體質作祟。（圖／記者李佳蓉攝）



記者趙于婷／台北報導

一名18歲青少女多年來因分泌物異常量多，每日須頻繁更換護墊來維持私處清爽，因不想再服用抗生素及外用藥膏，輾轉尋求中醫治療。中醫師問診發現，該名個案因準備升學考試，平時嗜「吃甜食、冰品」紓壓，並時常熬夜唸書，造成所謂的中焦脾胃功能衰退而造就濕性體質，加上前陣子頻繁下雨，水氣增加，導致體內濕氣加重，因此分泌物增量。

台北慈濟醫院中醫師許雅婷指出，台灣為四面環海的海島型國家，且地理位置屬濕度較高的亞熱帶地區，又適逢季節交替的清明時節，水氣更加旺盛，民眾便容易受到「濕邪」的侵擾。

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「濕邪」為體內過濕所致的病徵，可分為「外濕」與「內濕」，前者為外界環境如下雨、潮濕天氣或是淋雨、流汗未即時擦拭，因而進入體內的濕氣；後者與脾胃功能有關，當脾胃功能正常，體內濕氣可從汗水、大小便排出，反之則會聚積於內，形成濕性體質。

▲台北慈濟醫院中醫師許雅婷。（圖／台北慈濟醫院）

許雅婷說明，體內濕氣過重會有腹脹、排便不順、身體沉重、四肢水腫、皮膚濕疹及關節疼痛，女性亦有白帶增多等諸多不適症狀，且「外濕」會引動「內濕」，最常見的情形，就是因為天氣潮濕引發關節紅腫發炎、疼痛難耐。

針對濕性體質的女性且有分泌物問題，常見的處方便為蒼朮、白朮、薏苡仁等藥材，除了藥物處方，許雅婷說，民眾也可將四神湯作為日常去濕養生的食療，因同樣含有茯苓、山藥、芡實、蓮子、薏仁等藥材，藥性平和還能改善消化不良與腹瀉問題。而綠豆薏仁湯、紅豆水、薏仁水及玉米鬚茶等飲品，也都有助排濕、消水腫及促進新陳代謝。

許雅婷提醒，去濕養生應從養成良好生活習慣做起，減少食用生冷、油炸及甜膩的食物，並記得時時補充足夠水分，維持正常作息、規律運動，女性平時選購貼身衣物時，應盡量選擇棉質內褲且定期替換，生理期期間務必勤勞更換衛生棉，若發現白帶呈現黃綠色，且散發異味、開始搔癢等，應就醫看診，避免引發急性陰道炎。