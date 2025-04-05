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水煮蛋變「灰綠色」有毒？醫曝真相：1款蛋不建議吃

▲建議不要在機艙點雞蛋。（示意圖／達志影像）

▲醫師指出，蛋黃不同熟度的吸收率不同。（示意圖／達志影像）

記者趙于婷／綜合報導

「水煮蛋」變灰綠色有毒？兒科醫師傑登在臉書分享遇到一名媽媽詢問水煮蛋變綠色是否不能給小孩吃，但其實這只是謠言，水煮蛋變綠色是單純的化學變化，是可以安心吃的，反而給小孩吃「不全熟的蛋」才要擔心，因為雞蛋常有沙門氏菌附著，可能引起嚴重腸胃炎。

傑登醫師遇到一名媽咪問「水煮蛋的蛋黃外層變灰綠色，婆婆說這樣有毒不能吃，是真的嗎？」他表示，蛋黃變灰綠色其實是因為 「蛋白中的硫」 在加熱時釋放出硫化氫（H₂S），再與蛋黃中的鐵（Fe）作用，形成硫化亞鐵（FeS），這只是單純的化學變化，不會產生毒性，完全可以安心吃。

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反而要特別注意的是，別給小孩吃「不全熟的蛋」。傑登醫師說，​半熟蛋雖然口感滑順，但對小朋友來說較不適合，因為營養吸收較差，加上雞蛋常有沙門氏菌附著，可能引起嚴重腸胃炎。

而雞蛋熟度吸收率也大不相同，生蛋吸收率只有50%，且還有帶菌風險，不建議食用，尤其是嬰幼兒和免疫低下者，溫泉蛋和溏心蛋吸收率有70%～80%，但仍有帶菌風險，而全熟蛋吸收率有90%以上，因此吃蛋還是盡量全熟，吸收率高又安心。

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關鍵字： 蛋黃 雞蛋 白煮蛋

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