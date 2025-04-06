潤餅中「靈魂配料」沒放冰箱會出事！醫示警一級致癌物增肝癌風險

▲潤餅裡面的花生粉配料，如果開封後一定要冷藏保存。（示意圖／林口長庚提供）

記者洪巧藍／綜合報導

清明節不少人家應景吃潤餅，甚至會自己備料動手做，最後撒上花生粉堪稱靈魂配料，但是醫師就提醒，花生粉、花生醬如果放在常溫保存，因為溫暖、潮濕環境容易滋生黴菌，進而產生黃麴毒素，誤食恐怕會損害肝臟功能，且黃麴毒素已經被國際癌症研究機構（IARC）列為一級致癌物質，長期食用恐增加肝癌風險，提醒這類食品開封後一定要放入冰箱冷藏。

長庚醫院腎臟科系教授級主治醫師顏宗海在《良醫健康網》YouTube頻道影片中說明，黃麴毒素主要是一些加工食品保存不當才會產生，像花生粉、花生醬、花生糖，或者一些南北貨、中藥材都可能出現。

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顏宗海指出，因為黴菌容易在一些溫暖還有潮濕的環境下生長，如果民眾購買一些花生粉、花生醬，開封後最好是放冰箱冷藏保存，不能直接放在廚房的抽屜、櫃子裡，這樣潮濕溫暖環境就容易會有受到黃麴菌的污染會產生黃麴毒素，消費者不小心誤食的話就擔心它影響肝臟功能，造成肝臟功能破壞。

顏宗海提醒，黃麴毒素已經被國際癌症研究機構（IARC）列為一級致癌物質，也就是人類確定致癌物質，民眾如果長期吃到黃麴毒素會增加肝癌的風險，所以還是建議民眾，購入花生類製品、米製品、南北貨等一定要正確保存。

食藥署藥物食品安全週報指出，黃麴毒素為一級致癌物，無耐受量，且無法藉由加工製程去除；由於其具肝毒素，不僅會傷肝，也會增加肝癌風險。

食藥署提醒，民眾購買花生及其製品時，要特別注意包裝的完整性，應置於密封罐、袋內免於受潮，開封後應儘早食用完畢，或存放於冰箱維持低溫，以降低黴菌生長，亦可選擇信譽良好的商家，如果產品已超過有效日期或有發黴等異狀，應該避免食用。