睡覺少做一事　他中風坐輪椅哽咽：早知聽你的話

▲您睡覺會打呼嗎？（示意圖／非本新聞當事人／記者李佳蓉攝）



記者陳俊宏／綜合報導

營養功能醫學專家劉博仁醫師分享，曾提醒一名重度睡眠呼吸中止症患者，要配戴CPAP（睡眠呼吸正壓儀器），協助睡眠時呼吸順暢；一年後他中風了，坐輪椅再度出現在診間，語氣哽咽「早知道我就聽你的話了」。

劉博仁在臉書說，最近搭Uber時，司機與他閒聊，提到幾位朋友因睡眠呼吸中止症猝死，讓自己想起一位曾讓他印象深刻的病人。

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劉博仁表示，他也是睡眠專科醫師，幾年前診斷過一位50多歲、體型偏胖的男性患者，由太太陪同來看診，主訴是晚上打呼很大聲，偶爾會喘醒。

劉博仁指出，患者的睡眠檢查結果顯示是重度睡眠呼吸中止症，「我當時非常明確建議他，一定要控制體重、加強運動、改善飲食，並且要配戴CPAP（睡眠呼吸正壓儀器），協助睡眠時呼吸順暢。」

▼睡眠呼吸正壓儀器。（圖／資料照）

劉博仁提到，患者聽了之後點點頭，但語氣中透露著不以為意，說自己「睡得還好」，也不覺得需要機器幫忙；一年後他中風了，坐著輪椅再度出現在診間，那次他語氣哽咽說，「早知道我就聽你的話了」。

劉博仁提醒，睡眠呼吸中止症（Sleep Apnea）是一種人在睡眠中反覆呼吸暫停的狀況，會導致血氧下降、睡眠品質差，長期可能導致高血壓、心律不整、中風、心肌梗塞，甚至猝死；尤其是體型較胖、有高血壓、糖尿病或有打呼習慣的人，更應該提高警覺。

劉博仁表示，如果你或家人有以下狀況，請不要輕忽，這些都可能是呼吸中止症的警訊：

1、 睡覺時打呼很大聲，甚至會突然停下來才又喘口氣



2、 白天常常昏昏欲睡、注意力差

3、睡再多還是覺得累



4、睡醒常頭痛或嘴巴乾

劉博仁指出，從生活中做起，包括減重、規律運動、晚餐不要過飽、避免睡前飲酒與安眠藥，這些都是預防關鍵；如果有懷疑，一定要就醫檢查，必要時配戴CPAP，是保命的重要工具，不要等到失去了健康才來後悔，好好睡一覺真的不是一件小事。