長喝酒傷腦！研究：戒斷發生「震顫性譫妄」增失智風險

▲「震顫性譫妄」是酒精戒斷症候群中最嚴重的一種。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

「酒癮」是一種慢性疾病，具有高復發率。醫師指出，「震顫性譫妄」是酒精戒斷症候群中最嚴重的一種，特徵是明顯煩躁、坐不住、幻覺、妄想、血壓不穩、意識模糊或定向感障礙，若沒有及時治療，恐增心血管疾病、失智等風險。

台北市立聯合醫院院長黃名琪指出，在停酒的初期8～12小時，可能會歷經所謂的酒精戒斷症候群，而讓停酒更加困難，症狀會出現「自主神經功能亢進（手抖、冒汗、心悸）、顫抖、噁心、嘔吐、失眠、焦慮、不安、幻覺和癲癇發作」等，其中最嚴重的是「震顫性譫妄」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「震顫性譫妄」會明顯煩躁、坐不住、幻覺、妄想、血壓不穩、意識模糊、或定向感障礙（認不清人、時、地），通常在戒酒後48～72小時開始，如果沒有及時識別和治療，會增加住院時間和內外科共病問題（如心血管疾病或感染），死亡率則高達20%；此外，大腦機能恐會明顯下降，影響各方面功能表現，甚至會提升失智的風險。

根據研究顯示，長期飲酒會損害記憶力、注意力、學習力、衝動控制或情緒表達能力、以及挫折忍受度。黃名琪指出，過去曾和國衛院研究員劉玉麗實驗室合作發現，一個血中的一個蛋白質分子「神經絲輕鏈」濃度在酒癮個案體內顯著高於一般健康受試者。

黃名琪說，「神經絲輕鏈」是目前學界常用來代表腦神經損傷程度的指標，愈高代表腦神經損傷愈嚴重，這意謂酒癮者的腦神經損傷比一般健康人嚴重許多。

目前醫學上缺乏準確的檢測指標來判斷酒癮患者是否會發展成「震顫性譫妄」。黃名琪和劉玉麗進一步與瑞士蘇黎世大學Bavato教授合作，發現血中「神經絲輕鏈」濃度可望作為「震顫性譫妄」的預測標記，研究團隊測量了224名因酒精戒斷治療而住院的酒癮患者及116名健康對照者的血中「神經絲輕鏈」濃度，並追蹤觀察他們是否出現「震顫性譫妄」。

結果顯示，「震顫性譫妄」患者的「神經絲輕鏈」濃度顯著高於其他患者及健康對照組；並且特定濃度的「神經絲輕鏈」可以有效地預測在戒斷期間會不會出現「震顫性譫妄」，風險值高達9.43倍。更重要的是，「神經絲輕鏈」的升高顯示出在「震顫性譫妄」發生前，神經損傷已經存在。

黃名琪強調，該研究揭示了長期飲酒潛藏著腦部損傷的風險，而「神經絲輕鏈」可望在未來作為「震顫性譫妄」風險評估的指標，醫療人員能在早期就辨識出酒癮患者中哪些人可能發展出「震顫性譫妄」，早期治療並減少嚴重併發症的發生。

