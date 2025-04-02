溫差大血壓不穩！她胸痛呼吸喘竟「主動脈瘤破裂」　死亡率達9成

▲台北慈濟醫院心臟血管外科醫師宋鎮宇。（圖／台北慈濟提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

近來季節交替氣溫變化大，高血壓患者要多注意身體狀況！高齡91歲的陳女士，平常有高血壓病史，因為溫差大讓她血壓就變得不穩定，日前更出現胸痛、呼吸喘等症狀，被送往急診，沒想到檢查發現，竟是直徑約6公分大的胸主動脈瘤破裂合併血胸，情況一度危急，緊急接受主動脈支架置放手術。醫師指出，主動脈瘤破裂死亡率可達9成以上。

收治個案的台北慈濟醫院心臟血管外科醫師宋鎮宇說明，個案胸部X光檢查發現縱膈腔擴大且左側肋膜有大量積液，進一步電腦斷層追蹤，確認是直徑約6公分大的胸主動脈瘤破裂合併血胸。

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主動脈連結於心臟，負責將心臟輸出的血液供應至全身器官，是人體最大的動脈血管。宋鎮宇指出，主動脈瘤指的並非腫瘤，而是指主動脈有不正常膨大的現象，通常發生在胸部或腹部。正常而言，主動脈直徑約3公分，若膨大直徑超過1.5倍就是主動脈瘤。

▲電腦斷層追蹤發現是直徑約6公分大的胸主動脈瘤破裂合併血胸。

宋鎮宇提到，主動脈瘤在發生初期多半不會有徵兆，且主動脈位於體腔深部，難以經由觸診發現，通常都是經由胸部X光、健檢腹部超音波或者心臟超音波意外發現，因此若是膨大到一定程度而有破裂出血情況通常都是萬分緊急，可能合併嚴重胸腹痛及休克，所以又被稱之為「隱形的體內不定時炸彈」。

其中高血壓更是主要危險因子！宋鎮宇說明，這會增加主動脈壁壓力，導致主動脈瘤增大，而有破裂風險。據統計，主動脈瘤的發生率為每十萬人口中有7人，其中將近八成為65歲以上長者，且男性發生機會高於女性。若經發現，務必要接受治療，否則一旦破裂或剝離，死亡率達9成以上。

宋鎮宇說，陳女士確認病因後緊急接受主動脈支架置放手術，讓血液順利通過，達到避免動脈瘤持續擴大破裂風險，術後一週平安出院，並經由藥物穩定控制血壓，目前已恢復正常生活。

主動脈瘤難以在初期被發現，宋鎮宇提醒，民眾應養成良好的生活習慣，天氣溫差大時應注意保暖，平日則須定時量血壓且定期健康檢查，讓疾病提早被發現。