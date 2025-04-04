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清明小心外邪侵襲　中醫推「2飲食、3穴位」養生

清明時節養生穴位。（圖／馬光中醫提供）

▲清明時節養生穴位。（圖／馬光中醫提供）

記者趙于婷／台北報導

「清明節」是一年當中的第五個節氣，但清明時節氣候冷熱交替、乍暖還寒，這時人體容易受到外邪侵襲。中醫師提醒，清明時節肝氣旺盛，脾胃功能相對較弱，飲食上應以清淡為主，少吃油膩、辛辣刺激的食物，建議也可自製「2款清明養身食物」和多按「3穴道」養生。

中醫師陳柏太指出，建議可自製「淮山扁豆薏米瘦肉湯」，具有健脾、祛濕之效，適合連假暴飲暴食、脾胃虛弱的族群食用，另「山藥百合粥」的山藥性平味甘，可健脾益胃、滋腎益精；百合性微寒味甘，具有養陰潤肺、清心安神的功效。此粥適合脾胃虛弱、肺燥咳嗽、失眠多夢的人群食用。

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另外，清明時節也可多按3大穴位，包括「太衝穴、足三里穴和三陰交穴」，可以幫助疏肝理氣、健脾胃，達到養生保健。

清明養生食譜

1.淮山扁豆薏米瘦肉湯

材料：淮山30克、扁豆30克、茯苓15克、生熟薏米各15克、陳皮6克、紅棗一枚、瘦肉適量。

做法：先將瘦肉切開洗淨汆水，其餘材料洗淨。將所有材料放入鍋中加水，先用大火煮沸，再轉小火煮1.5小時，調味後即可。

功效：具健脾、祛濕之效。適合連假暴飲暴食、脾胃虛弱的族群食用。

2.山藥百合粥

材料：山藥100克，百合50克，粳米100克，冰糖適量。

做法：將山藥去皮切塊，百合洗淨備用。粳米淘洗乾淨，與山藥、百合一同放入鍋中，加水煮至粥稠，最後加入冰糖調味即可。

功效：山藥性平味甘，可健脾益胃、滋腎益精；百合性微寒味甘，具有養陰潤肺、清心安神的功效。此粥適合脾胃虛弱、肺燥咳嗽、失眠多夢的人群食用。

清明養生穴道

1.太衝穴

位置：位於足背側，第一、二跖骨結合部之前凹陷處。

功效：太衝穴是肝經的原穴，按摩此穴可以疏肝理氣、平肝熄風，緩解肝火旺盛引起的頭痛、眩暈、目赤腫痛等症狀。

2.足三里穴

位置：位於小腿外側，犢鼻穴下3寸，脛骨前外一橫指處。

功效：足三里穴是足陽明胃經的合穴，按摩此穴可以健脾和胃、補中益氣，緩解脾胃虛弱引起的腹脹、腹痛、消化不良等症狀。

3.三陰交穴

位置：位於小腿內側，足內踝尖上3寸，脛骨內側緣後方。

功效：三陰交穴是足太陰脾經、足厥陰肝經、足少陰腎經的交會穴，按摩此穴可以健脾益氣、調經止帶，緩解月經不調、痛經、失眠等症狀。

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關鍵字： 中醫健康 清明節

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