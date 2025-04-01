新冠增8重症1死「疫情緩升」　4／8開放3族群打第2劑JN.1疫苗

▲疾管署發言人羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）



記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情緩升！疾病管制署今（1）日表示，上周新冠新增8例本土病例，另新增一起死亡個案；上周新冠就診比前一周上升4.9%。副署長羅一鈞說明，新冠傳播風險持續且疫苗保護力隨時間遞減，為了保護高風險族群，4月8日起提供65歲以上長者及免疫不全等對象接種第2劑JN.1 新冠疫苗。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，上周新增8例新冠併發重症本土病例，年齡介於50多歲至90歲以上，其中7例未接種JN.1疫苗；另增一起死亡個案，年齡為65歲以上，沒有接種JN.1疫苗。上周新冠就診達1900人次，比起前一周上升4.9%，疫情呈現緩升趨勢。

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疾管署今年4月8日起，提供65歲以上長者及免疫不全等3對象接種第2劑JN.1 COVID-19疫苗，與前1劑間隔至少6個月（180天），其中已接種第1劑至今年4月底陸續符合接種第2劑之65歲以上長者約53萬人，呼籲符合接種資格民眾踴躍接種，以提升免疫保護力，降低重症和死亡發生風險，減少疾病威脅。

疾管署說明，符合第2劑接種對象如下，請符合資格民眾儘速安排接種：

一、65歲以上長者。

二、55至64歲原住民。

三、出生滿6個月以上且有免疫不全以及免疫力低下患者，包括：目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者、器官移植患者/幹細胞移植患者、中度/嚴重先天性免疫不全患者、洗腎患者、人類免疫缺乏病毒感染患者、目前正使用高度免疫抑制藥物者、過去6個月內接受化學治療或放射線治療者以及其他經醫師評估有免疫不全或免疫力低下者。

疾管署統計，JN.1 COVID-19疫苗截至3月31日已累計接種205.5萬人，全國接種率8.65%，其中65歲以上長者已累計接種81.5萬人，接種率17.95%。

羅一鈞表示，國內新冠併發重症本土及死亡個案有9成以上皆未接種JN.1 COVID-19疫苗，呼籲民眾不要因曾感染過新冠、曾接種先前新冠疫苗，而輕忽新冠疾病侵襲威脅。

國內目前提供之Moderna及Novavax兩種廠牌均安全且有效對抗目前流行變異株，其中Novavax JN.1 COVID-19疫苗全國庫存尚有約6.6萬劑，效期只至這周（至今年4月5日），如為滿12歲以上民眾可從兩種廠牌擇一接種，而滿6個月以上至11歲兒童依核准適應症僅限接種Moderna JN.1疫苗。

疾管署再次呼籲，家中如有65歲以上長輩第三類對象，請鼓勵他們前往接種第2劑JN.1 COVID-19疫苗，具接種需求民眾亦請盡快接種以提升保護力，保護自己也保護家人之健康。