凌晨3點常醒來　醫揭4症狀：可能代謝失衡前期

▲您睡到半夜也會醒來嗎？（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者陳俊宏／綜合報導

代謝科醫師陳潔雯提醒，如果你曾經有這4種症狀，像是吃完容易昏昏欲睡、凌晨3點常常醒來、常常腰圍比體重更難控制，那麼你可能已經處在代謝失衡的前期！

陳潔雯近日在「療生活 ‧ 陳潔雯醫師」臉書提到，肥胖不只是體重的問題，它與這16種代謝疾病高度相關，最新發表於《NEJM》研究顯示，肥胖與至少16種心血管與代謝疾病有「強烈且逐級上升」的關聯！

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陳潔雯指出，這項英國團隊研究納入超過27萬名成年人的數據，將BMI分類後，發現當BMI升高，這些疾病的風險也跟著大幅上升，包括：

阻塞性睡眠呼吸中止症（OSA）：重度肥胖者風險高出近11倍

第二型糖尿病（T2DM）：風險增加7.7倍

代謝功能相關脂肪肝（MASLD）：風險提升6.7倍

高血壓、心臟衰竭、心律不整、慢性腎臟病：都有顯著風險上升

甚至連痛風、中風、冠心病、靜脈栓塞也在肥胖組中明顯增加

陳潔雯說，更重要的是，這些風險不只出現在「重度肥胖」者身上，即使只是輕微超重（BMI >25），這些疾病的發生率也明顯高於正常體重者！身為代謝科醫師，她想提醒大家，肥胖不是「單純外觀」的問題，而是牽連整個代謝系統、內分泌調節與慢性發炎的「全身性疾病」。

陳潔雯表示，我們在臨床中太常看到患者以為自己只是「有點胖」，但實際上已經出現高胰島素血症、脂肪肝，甚至是清晨低血糖、夜間打鼾等警訊。

陳潔雯提醒，如果你曾經有這些症狀，那麼你可能已經處在代謝失衡的前期：

1、吃完容易昏昏欲睡



2、凌晨3點常常醒來



3、不吃東西反而更容易心悸或發抖



4、常常腰圍比體重更難控制

陳潔雯強調，別再只在意「幾公斤」了，是時候把注意力轉回身體真正的代謝健康！唯有從根源改善代謝，才有機會真正走出惡性循環。