關稅衝擊台股恐迎「黑色星期一」　醫2建議：避免極端情緒做決定





▲美國總統川普2日在白宮玫瑰園宣布對等關稅政策，並簽署總統令。（圖／達志影像／美聯社）

記者洪巧藍／台北報導

美國總統川普近日拋出對等關稅政策，美股血流成河，台股周一開盤恐迎「黑色星期一」，除了財務衝擊更令人憂心引發情緒恐慌。精神科醫師提醒，這段時間首要應注意「避免在極端情緒中做出決定」，適度轉移注意力則有助於穩定，另也要注意找回自己生活的控制感。如果出現生活無法回到常軌、情緒上已經影響到人際與家庭，建議尋求精神心理方面的專業協助。

桃園療養院副院長、精神科醫師李俊宏受訪表示，股市起落有週期性，一段時間就會發生一次，前一波航運股航海王翻船時也不少人因受股災而尋求精神醫療協助。一般來說，投資理財本身就有相當風險，屬於經濟層面專業，每個人對自己投資的判斷與控制不同，但是心理層面還是有一些建議可以供民眾參考。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李俊宏表示，股市本來就有起有落，但是當人處在恐慌或受到強烈情緒影響時，很難做出合適的決定，所以面對股市衝擊、情緒上來的時候，適度地「轉移注意力」會是一個有效的調整方式。

轉移注意力的方法有短期和中長期有所不同。李俊宏說，短期像是有人會選擇先暫停一下，停個半小時、一兩個小時，深呼吸，喝杯咖啡或茶，做些轉移注意力的活動，避免在漲跌幅過大的情況下做出衝動的決定。

至於中長期的情況，李俊宏說，這段期間持續感到焦慮的人，可以進行一些活動，不管是運動或室內外的活動，減少對股票市場的過度關注。甚至有些人會建議，既然這部分偏向於閒置資產，不如乾脆先把股市相關APP關掉，這也是一種轉移注意力的做法。

▲美國宣布對等關稅政策讓全球股市應聲下跌，台股開盤也恐受衝擊，資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

李俊宏指出，除了應避免在極端情緒中做出決定之外，很多人此時可能會有一種「失控感」，所以讓自己的生活、投資重新取得某種程度的「控制感」其實是很重要的。例如一些理財專家會建議設定適當的停損點，重新掌握投資的節奏；另一方面，在轉移注意力之後，大家該工作的工作、該吃飯的吃飯、該休息的休息，這些都是找回生活控制感的方式。

李俊宏也提到，在股民之外，這波貿易戰恐怕也會影響到企業主、企業幹部甚至員工，例如轉單、無薪假等情況都可能發生，提醒一定要能夠重新檢視自己的狀況並且進行調整，為未來做準備。

至於情緒真的陷入低潮要如何警覺？李俊宏說，有些人會因為衝擊沒辦法回歸正常生活，例如晚上因為股災的影響睡不好，隔天也無法專心工作，情緒面可能會有自責、陷入災難性思考，甚至責怪家人導致人際關係、家庭關係受損，就需要尋求專業協助。

李俊宏表示，台灣心理支持相關資源相對完善，例如初步的舒壓，心理諮商到更進一步的藥物與醫療治療都有提供。例如政府有推行15歲到45歲有心理諮商需求的青壯世代每人3次免費心理諮商等，有需求時可循序漸進地尋求協助。