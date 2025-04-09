藥師不滿「中藥材誰都能賣」揚言上街　衛福部駁：是社會分工

▲民眾會去中藥行抓藥膳使用的中藥材，資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

中藥房經營爭議不斷，衛福部日前公告相關規定解釋，中藥從業人員符合一定標準可以販賣中藥材，這引發藥師公會不滿，認為此舉讓「買藥如買菜」，主張不論是西藥還是中藥都應該要由專業藥師管理，絕不能容許「誰都能賣」的現象發生。衛福部中醫藥司回應，中藥材專業人員處理這是社會分工，尊重藥師意見但會持續溝通。

國內中藥產業因為相關法令不完備逐漸式微，衛福部3月18日發布的衛部中字第1141860113號令，新增核釋藥事法第103第2項後落日條款「領有經營中藥證明文件之中藥從業人員，並修習中藥課程達適當標準，得繼續經營中藥販賣業務」規定。

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但此舉引發藥師公會不滿，認為該號解釋違法曲解法律原意，將讓沒有專業藥事背景的人得以經營中藥販賣業務，嚴重威脅全民用藥安全。

▲中藥房存續爭議持續已久。（圖／ETtoday資料照）

藥師公會強調，根據現行《藥師法》及《藥事法》，無論是中藥還是西藥，都屬於藥師的專業執業範疇，然而這次衛福部的行政解釋，卻讓《藥事法》第103條第2項後段之「落日條款變日出條款」，不僅違反條文本文及立法意旨，更對經過多年專業訓練、通過國家考試的藥師極度不公。

藥師公會怒指，當藥品可以由非專業人員直接提供給民眾時，民眾將面臨錯誤劑量、不當藥材混用等風險，然而中西藥都是藥，需高度辨識與專業知識，絕不能容許「誰都能賣」的現象發生。公會表示，儘管近期與衛福部進行溝通會議，但在對方堅持該解釋並無違法情況下，協商無果破裂，他們深感遺憾，也決定將走上街頭，以實際行動呼籲政府重視藥師專業。

衛福部中醫藥司司長蘇奕彰受訪表示，藥師有自己的想法，想爭取職業範疇，衛福部尊重，但是農產品變成中藥之前，需要專業人員執行工作，並非中醫與藥師可以執行。

蘇奕彰說明，過去由中藥商師徒傳承，通常要很長時間，後來則從中藥資源學系獲得相關學分，並且到中藥行、進出口盤商處接受訓練，可以幫助國家找尋到正確材料，提供藥房、中醫院所、藥廠做出好的成品，也能供應藥局使用好的材料，給予民眾保障。至於藥師公會質疑此舉如同開放藥商可以調劑指示用藥，蘇奕彰說，根據藥事法的規定並不允許。

零售中藥材有其必要，蘇奕彰指出，許多民眾生活飲食有相關需求，例如烹煮藥膳、食物調味品，也有民眾會購入花旗蔘有打粉需求，甚至是端午所需的香包等，這些若去社區藥局處理並不適合。

蘇奕彰強調，這個是一個社會分工，也可以讓藥師的服務、中醫師的服務會更好，對全民都是一件好事，並沒有太大爭議，後續也會持續和各界溝通說明。