心房顫動治療新突破！一站式手術降低多次治療風險

▲高雄長庚醫院 心臟內科 陳永隆主任。

【企劃特輯】

心房顫動是最常見的心律不整疾病之一，若未及時治療，可能增加中風與心衰竭的風險。近年來，醫療技術不斷進步，脈衝場消融（Pulsed Field Ablation, PFA）成為治療心房顫動的新選擇。透過電場能量精確作用於異常心肌細胞，減少對周圍正常組織的影響，降低手術併發症風險。

高雄長庚心臟內科主任陳永隆表示，許多心房顫動患者同時合併冠狀動脈疾病，傳統治療方式需分階段進行心房顫動消融及冠狀動脈介入治療（Percutaneous Coronary Intervention, PCI），增加病人多次手術與住院的負擔。為提升治療效率並降低風險，醫療團隊開始推動「脈衝場消融結合冠狀動脈攝影與經皮冠狀動脈介入」的一站式治療模式，在一次手術中同時完成心房顫動消融與冠狀動脈處置。

一站式治療 縮短手術時間、降低風險

一站式治療適用於同時患有心房顫動與冠狀動脈狹窄的病人，尤其是高風險族群，例如年長者或有多項慢性病的患者。透過一次手術完成兩項處置，不僅縮短治療時間，也減少病人需多次接受麻醉與住院的風險。

陳永隆主任指出，近期治療的一位患者長期受到心悸與胸痛困擾，檢查後發現其不僅有心房顫動，還有多處冠狀動脈狹窄。過去這類病人需分次手術，先消融心律不整，再進行冠狀動脈支架置入，但可能導致病人需面臨較長的治療歷程及較高的手術風險。透過一站式治療，該名患者在一次手術中完成所有必要處置，術後恢復迅速，也降低了併發症風險。

▲高雄長庚醫院 心臟內科 一站式治療團隊。

預防勝於治療 若有症狀應盡早就醫診治

隨著醫療技術的發展，一站式治療模式為心血管疾病患者帶來新的選擇，但並非所有患者都適用。在選擇治療方案前，病人應與心臟科醫師充分討論，評估個人健康狀況與疾病複雜度，以確保最合適的治療方式。

此外，醫師也提醒，預防勝於治療，規律運動、健康飲食、控制血壓與血糖，若有心悸、胸悶、喘不過氣等症狀，應儘早就醫檢查，以免病情惡化。



