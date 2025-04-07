「高鈉陷阱」害高血壓！營養師示警3類食物：甜甜的蛋糕也上榜

▲麵包是高鈉陷阱，高血壓患者要適量吃。（圖／示意圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

避免攝取過多的「鈉」是控制高血壓的重要關鍵，但日常飲食中其實還有其他地雷！營養師薛曉晶指出，有許多看起來沒那麼鹹的食物，卻暗藏驚人鈉含量，包括醃製食物（泡菜、醃肉、鹹蛋等）；超市加工食品（罐頭、冷凍調理包）；麵包和蛋糕都是隱藏的「高鈉陷阱」。

薛曉晶在臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」寫道，臨床試驗與動物研究已經證實，高鈉攝取與高血壓之間有著密切關聯，更驚人的是，有些人因為基因影響，對鹽特別敏感，吃進相同的鈉，血壓卻比別人高。

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有很多人不知道的是，生活中很多食物是隱藏的高鈉陷阱。第一是「醃製食物（泡菜、醃肉、鹹蛋）」，醃漬食品的鈉含量高，為了延長保存期限，這類食物在製作時會加入大量鹽分抑制細菌生長，不知不覺會讓人吃進比建議量高出好幾倍的鈉。

第二是「超市加工食品（罐頭、冷凍調理包）」，為了延長罐頭、冷凍食品、即食調理包的保存期限，會添加鈉來提升風味與穩定性，讓人無形中吃進更多鹽分。

第三則是「麵包、蛋糕」，許多烘焙食品在製作過程中會加入大量鹽來調整麵團的彈性與風味，即使口感是甜的，也可能含有比想像中更多的鈉，尤其是外皮酥脆、口感扎實的麵包，通常都加了不少鹽來增強筋性，而蛋糕、餅乾類也常使用含鈉的膨鬆劑，讓成品更蓬鬆可口。

薛曉晶說，這就是為什麼有些人覺得自己吃得不鹹，但血壓仍然偏高，因為鈉的來源不只來自「鹽」，還藏在許多意想不到的食物中，建議日常多吃天然未加工的食物，像是新鮮蔬菜、水果、原型蛋白質（如雞肉、魚肉、豆腐等），另許多人煮菜時習慣多加鹽，其實可以用九層塔、迷迭香、羅勒等天然調味料來取代。