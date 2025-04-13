國產品質較好！專家教你看外觀分辨「國產、進口」大蒜

▲國產蒜頭上窄下寬吊鐘形，外觀似蓮霧。（圖／農業部提供）

文／食力編輯部

農業部農糧署表示，國產大蒜於2025年3月上旬陸續開始採收，並於3月下旬進入盛產期，2025年大蒜結球期氣候平順晴朗，非常適合大蒜蒜球生長，整體品質優良且風味辛辣。

國產新蒜質優味美 蒜球外型上窄下寬似蓮霧

[廣告]請繼續往下閱讀...

農糧署強調，目前適值國產新蒜上市，價格合理，且國產大蒜辛辣風味較進口蒜品質佳又耐貯放，可依據蒜球外型分辨，國產大蒜蒜球呈上窄下寬之吊鐘形，外觀似蓮霧；進口大蒜蒜球呈扁圓型，外觀形似茂谷柑。消費者只要認明上述外型特徵，就可以簡單區分。購買後可直接將網袋置於通風處就可以保存風味，散發蒜香並方便隨時使用。

2025年大蒜生產面積略減 可維持合理價格

農糧署說明，2025年期國產大蒜預估收穫面積5,057公頃，較2023年5,333公頃減少276公頃。本年冬季較往年涼冷，適合大蒜生長，單位面積產量高且品質佳，但生育初期受2024年康芮等颱風影響，受損10～20％，致整體產量47,224公噸較2024年49,475公噸約減少5%。

2025年產量加上1～3月進口量6,826公噸，合計54,050公噸，尚在我國年消費量63,000公噸範圍內，評估2025年大蒜可維持合理價格。該署補充說明，為保護國內大蒜產業，農業部將持續強化通關檢疫，以避免疫病蟲害入侵與傳播，維護國內大蒜安全生產環境，穩定供應國內消費需求。

產業策略聯盟提供專業烘乾服務 協助農民穩定收益

農糧署進一步說明，已輔導產地成立「大蒜產業策略聯盟」，乾燥中心加上聯盟成員合計有100部烘乾機，可同時處理1,500公噸濕蒜，經乾燥後乾蒜可長期常溫貯存至2025年10月。另該聯盟可服務農民將濕蒜烘乾後分批出售，並由聯盟購貯、直銷及行銷，以調整供需穩定蒜價。

你應該要知道的食事

2025年台灣國產大蒜進入採收與盛產期，氣候適宜促使品質優良。國產大蒜辛辣風味較進口蒜品質佳又耐貯放，蒜球呈上窄下寬之吊鐘形，外觀似蓮霧，與進口大蒜蒜球呈扁圓型不同。

本文由食力food NEXT【國產大蒜進入採收盛產期！國產和進口大蒜怎麼分？】授權提供