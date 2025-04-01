37款指示藥最快明年退出健保！感冒、保肝藥上榜　剩少數醫師開

▲健保署開會決議，緩解感冒、止痛等37項藥品擬退出健保。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

又有「指示用藥」要退出健保！健保署今（1）日表示，經過徵詢各醫學會意見，決定針對院所、醫師開立用量少的37項指示藥品實施，包含緩解感冒、便秘用藥與保肝、止痛藥等，將排入今年6月的健保藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議正式討論，最快8月實施，但會給予民眾半年緩衝時間，預期正式退出健保時間會落在明年初。

指示藥民眾可直接在藥局購買，健保署副署長龐一鳴表示，根據《全民健康保險法》規範，指示用藥不列入健保給付範圍，但健保開辦之初，考量醫師開藥習慣與病人用藥需求，仍有多達2千多項藥物有給付，近年則分階段逐步退場，目前僅剩下771項。

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為了健保藥費合理運用，持續檢討指示藥給付範圍，健保署和醫界開會，並徵詢醫學會意見，意見表達至昨日為止，這一波取消健保給付共有37項指示藥品，都是實際醫師、院所開立不多的品項，包含保肝藥跟打噴嚏、流鼻水的過敏藥，有的藥僅剩下1~2名醫師還在開，最多的也只有100多名醫師使用，相信大家認同並支持其退出健保的機會很大。

按健保規畫，這一波名單將排入今年6月的健保藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議正式討論，一旦通過，8月可以開始實施，不過，由於考量有些民眾的慢性病連續處方箋，會給予6個月緩衝期，明年1月底、2月初才會正式退出健保。