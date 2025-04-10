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食藥署修訂「保骨」健康食品評估　5項認證改人體試驗

▲止痛藥。（示意圖／達志影像）

▲食藥署今公告修正「健康食品之骨質保健功效評估方法」。（示意圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

國內健康食品「小綠人」標章的各項認證，陸續刪除動物實驗，食藥署今公告修正「健康食品之骨質保健功效評估方法」，刪除5項動物實驗，同時還增加參與人體實驗的人數跟統計方式。

食藥署今公告修正「健康食品之骨質保健功效評估方法」，本次修正重點一、刪除動物實驗；二、修訂受試對象條件、受試人數及安全性監測項目；三、修訂數據統計分析方法與結果判定之規範及保健功效敘述。

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食藥署食品組組長劉芳銘指出，為符合國際間禁止或減少動物實驗的趨勢，本次主要改革是刪除動物實驗，改用人體試驗評估看看是否能達到宣稱的保健功效，這是小綠人標章第5個刪除動物實驗的項目，另包括抗疲勞、輔助調節血壓、牙齒保健、輔助調節血鐵等項目也已經刪除。

劉芳銘說，但目前仍有部分業者申請之後正在進行動物實驗，因此還會給予業者二年的緩衝期，期間仍會接受其用動物實驗呈現數據進行審查，但即日起申請的業者，一律要重新做人體試驗。

衛福部強調，健康食品本質仍屬食品，並沒有等同藥品的效果，亦無治療疾病的作用，若身體有任何不良狀況仍應循正常醫療管道診治，切勿自行食用誇大功效或宣稱療效的產品，以免花錢又傷身。

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關鍵字： 保健食品 動物實驗 人體實驗

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