工程師動脈斷裂！保住右手卻吃飯穿衣都困難　中醫助功現生機

▲李先生傷後右手指無力，透過放鬆筋膜，感覺及動作功能逐漸改善。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

一名31歲的李姓電梯工程師，因工作意外導致右前臂遭不鏽鋼製品嚴重割傷，當場血流如注，不僅右手尺神經、尺動脈完全斷裂，部分肌肉也受損。儘管緊急手術縫合保住肢體，但術後卻出現手指無力、觸覺麻木等後遺症，連吃飯、穿衣都有困難。經尋求中醫治療放鬆筋膜後，2個月後已有改善，讓他重燃希望，盼能及早回歸工作崗位。

面對復健進展有限的困境，李先生尋求中醫輔助治療，他向醫師表示，去年受傷後，傷口雖已癒合不再疼痛，但中指、無名指及小指卻持續無力，呈現不自然的彎曲狀態，連拿筷子、刷牙、穿衣服等簡單動作都變得異常困難，更遑論重回工作崗位。尤其在術後3個月的檢查中，右手尺神經竟完全沒有神經反應，這讓他一度陷入深深的失落與焦慮，擔心自己將永遠無法回到職場。

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▲高醫岡山醫院中醫科主治醫師柯馨婷。（圖／記者許宥孺翻攝）

收治病例的高醫岡山醫院中醫科醫師柯馨婷表示，李先生的狀況在中醫傷科屬於「金刃所傷」，外科手術縫合後，軟組織容易產生條索狀的瘢痕攣縮，導致患者感覺右前臂筋膜伸展不開，術後疤痕僵硬，進而影響肢體功能的恢復。

柯馨婷評估後，請李先生配合1周2次針灸，並搭配口服中藥，也進行神經修復手術，令人振奮的是，經過2個月的治療，李先生的手指無力及感覺狀況顯著改善，後續的神經傳導測試更顯示，其右手尺神經已能偵測到神經反應，並可做出彎曲及伸展等動作，讓他重燃重返工作崗位的希望。

柯馨婷表示，神經損傷後的修復往往需要漫長的1到2年時間，建議患者在神經接合手術後的照護階段，及早搭配中醫的針灸、小針刀及傷科調理，並結合復健治療，將能產生加乘效果，有助於患者更早恢復生活及工作能力。