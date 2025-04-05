甲狀腺癌初期無感！醫示警別輕忽「良性結節」：濾泡癌診斷困難

▲台中慈濟醫院內分泌外科主任高國堯。（圖／院方提供）

記者趙于婷／台北報導

「甲狀腺癌」已列入台灣十大癌症，雖然甲狀腺結節多屬良性，但仍不能掉以輕心。醫師指出，多數甲狀腺癌病人初期沒有不適感，多半是透過醫師觸診或健檢才發現，門診就曾遇過患者健檢發現2.5公分結節，定期追蹤發現結節長到4公分，進一步檢查已確定是甲狀腺濾泡癌。

台中慈濟醫院內分泌外科主任高國堯指出，甲狀腺結節使用超音波檢查的準確度很高，必要時會穿刺檢查，即使化驗是良性也不能掉以輕心，主要原因是甲狀腺濾泡癌的診斷較為困難。

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高國堯進一步舉例，門診曾遇過一名患者3年前健康檢查發現，甲狀腺左側有約2.5公分結節，儘管沒有明顯不適感，仍定期到新陳代謝科門診追蹤，各項相關數值都在正常值內，期間做過兩次穿刺都判定良性，但結節卻仍逐漸長大到4公分大小，術後證實罹患「微侵襲型甲狀腺濾泡癌」，幸運的是尚未擴散、轉移，屬於初期癌症。

不過，患者困惑的是為什麼穿刺兩次都判定為良性，手術後病理檢驗卻是惡性？高國堯說明，甲狀腺濾泡癌發生率僅次於乳突癌，判定方式必須外科手術完整切除腫瘤後，再由病理科醫生細切腫瘤，確認是否侵犯到血管或包膜，若無就是良性濾泡瘤，若有就是惡性濾泡癌，只靠術前細針穿刺或是手術中冰凍切片都很難下診斷，這類癌症比較容易經血行途徑轉移，常見轉移肺部或骨頭，務必當心。

根據統計，女性甲狀腺癌發生率在民國110年已經排名第四位，但致病成因不明確，目前歸因與體質、遺傳或輻射暴露有關。高國堯提醒，甲狀腺癌是相對單純且容易治癒的癌症，而且乳突癌與濾泡癌對放射碘的吸收都很好，這兩種癌症即使期別較嚴重若接受根治性切除，術後再追加碘治療，都有很好的康復機會。