醫示警「花粉熱」就醫患者增！嚴重恐引發氣喘　預防4措施一次看

▲正逢木棉花季，醫師提醒有花粉熱的民眾如要賞花要做好防護措施。（圖／員榮醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

清明連假民眾出遊，不少人可能會到戶外去賞花，胸腔科醫師指出，近期因花粉熱過敏而就醫的患者不少，因為過敏體質的人接觸到花粉等過敏原，黏膜產生反應引發各種症狀如眼睛癢、鼻塞、氣喘，呼籲有過敏病史患者要做好防護措施，花粉熱症狀跟感冒很像，需由醫師判斷給藥。

員榮醫院醫療副院長、胸腔內科醫師涂川洲表示，曾經有個案自述多年前赴日本賞櫻時，突然眼睛發癢、連續打噴嚏等症狀，甚至嚴重到需至當地醫院打過敏針，隔年到杭州適逢鬱金香盛開，症狀再次發作，但到北京後就沒事了，才知道自己對花粉過敏。

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涂川洲指出，花粉症是過敏性鼻炎的一種，好發於季節轉換之際，尤其是在春季百花盛開時節。發生原因是過敏體質的人，接觸到花粉等過敏原時，黏膜產生過敏反應，進而引發一系列症狀，如眼睛癢、眼睛結膜充血、鼻腔搔癢、打噴嚏、流鼻水、鼻塞等過敏性鼻炎症狀。

涂川洲說，部分患者會出現皮膚發癢、甚至引發氣喘，出現喘鳴聲、胸悶、夜間咳嗽等症狀。過敏性鼻炎病程較長，可能持續兩週左右，這與一般感冒病程約3到5天甚至一週不同。

▲員榮醫療體系員榮醫院醫療副院長、胸腔內科涂川洲醫師。（圖／員榮醫院提供）

至於治療，涂川洲說，可使用抗組織胺藥物及眼睛止癢藥物等緩解不適症狀，並提醒患者應注意減少接觸過敏原，如戶外活動後眼睛腫脹、皮膚起疹子、眼睛發癢等時，更應留意。

然而台灣一月有梅花、二月櫻花、三月山櫻花、四月桐花、木棉花、蜀葵花、五月百合花、六月阿勃勒等，可說一年到頭都有花可賞，但對花粉熱過敏症的患者來說，可是件苦事。涂川洲提醒，花粉過敏患者應特別注意以下防護措施：

1. 避免接觸過敏原：賞花時可戴口罩、太陽眼鏡，減少花粉直接接觸口鼻與眼睛。

2. 減少戶外活動：花粉濃度高的時節應減少戶外時間，或於外出後立即更換衣物、洗臉沖澡，降低過敏原殘留。

3. 使用空氣清淨設備：在室內可使用空氣清淨機，避免花粉進入居家環境。

4. 諮詢醫療專業：若有過敏史，可提前服用抗組織胺藥物，或接受過敏原測試與免疫治療，以降低發作風險。



涂川洲指出，對花粉過敏患者，醫療院所可提供過敏原檢測、抗過敏藥物治療及免疫療法，幫助患者改善體質，減少過敏反應的頻率與嚴重程度。此外，嚴重患者可在醫師評估下接受減敏治療，以提升生活品質。