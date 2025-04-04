葉欣眉罹直腸類癌　醫示警「10症狀」：3器官都可能發生

▲葉欣眉(右)是年代主持人。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙于婷／台北報導

年代電視台《百變智多星》主持人葉欣眉今天突然宣布「直腸內發現0.8公分類癌」，已進行開刀治療。醫師指出，「類癌」是神經內分泌瘤，可能原發於「胰臟、腸胃、肺」等器官，最常見發生於消化系統，尤其以直腸最多，一樣有惡化轉移的可能，常見有10大症狀。

北投健康管理醫院錢政平副院長指出，神經內分泌瘤不是常見的疾病，症狀會依腫瘤部位不同而分泌不同的荷爾蒙影響，常見10大症狀包括皮膚炎、慢性腹瀉、氣喘、反覆消化性潰瘍、咳嗽、盜汗、臉潮紅、發熱、低血糖、心悸。

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錢政平進一步以蘋果創辦人賈伯斯為例，大眾所知的是賈伯斯在2011年因胰臟癌病逝，但其實正確來說他的胰臟癌是屬於較少見的胰臟神經內分泌腫瘤，而神經內分泌腫瘤也被稱作「類癌」，目前發生原因尚未發現有明確的危險因素。

神經內分泌瘤常透過健檢意外發現病灶，或是因腫瘤變大或轉移才被確診。錢政平提醒，神經內分泌腫瘤看似無害卻不能掉以輕心，當發生病狀與癌細胞類似，少數狀況下還是可能會惡化，並長得又快又兇猛，因此發生不明症狀，不妨安排較完整的健康檢查，有助更精準的找出病因。