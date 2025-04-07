「青少年吸毒」有6大危險因子　國衛院研究曝家庭影響大

▲國衛院研究發現，曾使用非法藥物的國中生，家庭和社會背景較為劣勢。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

青少年期是嘗試及開始使用非法藥物的高峰階段，而青少年使用毒品的原因不僅涉及個人特質，更深受家庭環境影響。根據國衛院研究指出，曾使用非法藥物的國中生，其家庭與社會背景比一般青年族群更為劣勢，如經濟弱勢家庭或有家人曾吸毒等，另還包括「教育機會不足、親職功能不良」等6大危險因子。

國衛院神經及精神醫學研究中心陳娟瑜合聘研究員團隊分析2013年至2016年教育部藥物濫用學生個案輔導管理系統資料，發現台灣曾使用非法藥物的國中生有近80%曾使用愷他命，4年追蹤期間有1/3以上再次因使用非法藥物而被通報。研究成果已於2025年1月份刊登於成癮醫學權威期刊《International Journal of Drug Policy》。

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該研究結果發現，曾使用非法藥物的國中生，近九分之一曾接受高風險家庭服務（即現脆弱家庭服務），曾經輟學的比例更高達三分之一，而這兩項數據皆遠超過一般青少年族群。

藥物使用種類以愷他命等三、四級毒品為主，但仍有近五分之一使用以安非他命為主的一、二級毒品。經過四年的追蹤，有35%的學生曾因使用非法藥物再次被通報。進一步透過存活分析發現。高風險家庭介入服務有顯著的保護效果，降低非法藥物使用風險達43%，曾經輟學的青少年非法藥物再通報的風險則提升46%。

研究團隊分析，和一般青少年族群相比，曾使用非法藥物的國中生，有25.6％來自低收或貧窮家庭，是一般族群的3倍；16％的家人使用毒品，為一般族群的8倍；11.4％來自高風險家庭，是一般族群的14倍；另有35％曾中斷就學，是一般族群的81倍。

陳娟瑜也提到，根據聯合國毒品與犯罪辦公室資料顯示，影響青少年使用非法藥物有6大危險因子，包括「教育機會不足、親職功能不良、容易取得毒品、貧窮、氣質和心理疾患、暴力環境」。

陳娟瑜建議，青少年非法藥物預防策略應強化教育、社政及醫療系統的跨領域合作，例如在社會福利體系中針對高風險家庭提供毒品防治教育、在校園毒品預防方案中建立親師合作機制，主動接觸高風險學生家庭、強化中輟學生對非法藥物接觸的風險評估。