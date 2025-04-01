柯文哲水腎、輸尿管結石明手術！醫示警：有復發可能

▲柯文哲左腎積水、左側輸尿管結石，預計明日動手術。（圖／民眾黨提供）

記者趙于婷／台北報導

前民眾黨主席柯文哲截至今（1日）已戒護就醫3次，據了解，由於柯文哲左腎積水、左側輸尿管結石，將於明（2日）上午在衛福部台北醫院開刀。對此，醫師指出，手術順利的話，大概1~2天腎功能恢復就可以出院，但仍要留意結石有復發可能。

新光醫院腎臟科主任方昱偉受訪時指出，腎臟的功能是24小時不停的，會過濾水分後產生尿液，但如果有結石造成輸尿管阻塞，尿液回堵，就會造成水腎，因為尿液會持續產生，如果沒有解決，腎臟就會持續承受比較大的壓力。

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而有關柯文哲的狀況，方昱偉直言，有時候輕微的阻塞可以透過藥物和多喝水處理，但因為不是主治醫師，不清楚病程發展是不是一開始就這麼嚴重，但確實輕微的狀況會先採取保守治療，有時候多喝水就會排掉。在手術方面，如果是單純的積水、石頭清除順利，大概1~2天腎功能恢復就可以出院，不過如果結石阻塞嚴重或合併感染，就會延長治療時間。

方昱偉提醒，術後仍要注意水分補充和排除造成結石的原因，不過有過結石的話，復發機率蠻高的，因爲結石阻塞代表腎臟可能還有其他石頭，只是沒有掉下來，但術後3~5天或1個禮拜有回診跟追蹤必要，要了解排尿狀況和腎功能狀況是否改善。

另外，陳佩琪日前透露柯文哲因劇烈腰痛，使用止痛藥達到成人每日最高建議量，衛福部台北醫院則表示並無此情況。方昱偉則表示，如果以水腎和腎結石阻塞，確實是蠻痛的，不過由於不是主治醫師，無法判斷。