90%案件來自熟人！　心理師揭戀童癖「親密偽裝術」

▲孩子要知道如何保護自己。（示意圖／pixabay）

文／常春月刊

最近關於戀童癖的討論非常多，也有很多家長會問：「到底怎麼樣才能讓孩子知道如何遠離戀童癖？」對此，也是媽媽的心理諮商所余佳容所長分享，怎麼教孩子，讓孩子知道要保護好自己的身體！

什麼是戀童癖？

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戀童癖是一種涉及成年人對兒童產生性慾，或不當行為的心理異常。這些人可能是陌生人，但更多時候，他們可能隱藏在孩子熟悉的環境中，如學校老師、親戚、朋友、甚至是鄰居。余佳容提醒，家長要意識到，大多數案件，其實是發生在熟人之間，而不是陌生人犯案，孩子未必能立即察覺危險。戀童者通常會透過「獲取信任」，來接近孩子，所以預防勝於事後補救。保護孩子的關鍵是，教育他們識別可疑行為，並勇敢說不！

讓孩子遠離戀童癖 5 大防範策略

1、教導孩子身體界線，讓他們懂得保護自己

孩子需要知道，哪些行為是不可以接受的！像是家長可以告訴孩子，自己的身體屬於自己，任何人都不能隨意觸碰。也可以舉例說明，如「擁抱家人」是好的，「但有人觸碰你尿尿的地方」是不好的」。然後，也要告訴孩子，即使對方是熟人或是長輩，有任何不舒服的時候，孩子都有權說「不」！余佳容提醒，家長還是要盡量用輕鬆、自然的方式和孩子談論這些話題，不要讓他們感到害怕或壓力過大。

2、建立開放式溝通，讓孩子願意分享

家長應該要讓孩子知道，「無論發生什麼事，你都可以和我說」，然後無論發生什麼事，請千萬不要責怪孩子，否則可能造成反效果。即使他們說出令你驚訝或難以接受的事，也要冷靜應對。家長也可以定期與孩子聊天，詢問學校、課後活動、與哪些人相處，讓孩子感到被關心。重要的是，家長要營造「安全的對話環境」，讓孩子不會怕告訴你心事！

3、教孩子識別戀童者的常見手法

戀童者常透過以下方式來接近孩子，余佳容強烈建議，家長應該讓孩子了解這些常見手法，像是過度親密或給予特殊待遇，比如說：「我只帶你去買禮物，不告訴其他人！」；或是用秘密來控制孩子，像是可能會說：「這是我們的秘密，不要告訴爸媽！」；還有給孩子看不適當的圖片或影片，也就是試圖降低孩子的防備；還有製造身體接觸機會，如要求孩子坐在腿上、給不舒服的擁抱。

4、設定不跟陌生人走與安全密碼

余佳容建議，家長應該教導孩子這些安全原則：「不接受陌生人給的東西或邀請。」如果有人說是爸媽的朋友來接你，先問「安全密碼」。還有，萬一感到害怕，大聲喊「救命！」並跑向人多的地方。安全密碼是一個「只有家長和孩子知道的秘密詞」，用來確認是否是可靠的人來接送孩子。

5、讓學校家長社區共同守護孩子

家長不能單獨保護孩子，需要學校、社區的合作！可以這樣做，多認識孩子的老師、教練、課後班導師，確保他們值得信賴。家長也可以關心孩子參加的活動，注意是否有「過於親密」的成年人，也可以鼓勵社區家長間互相提醒，共同建立安全環境。一個關心孩子的社區，可以大大降低孩子受到侵害的機率！

如果孩子真的遇到可疑情況，該怎麼辦？

如果孩子透露有人對他做出不當行為，請務必：

．冷靜傾聽，避免責怪孩子

．立即遠離可疑對象，並保護孩子的心理健康

．必要時尋求專業協助，通報學校或相關機構

．陪伴孩子走過心理創傷，讓他知道「不是他的錯」

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