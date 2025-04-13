肥胖真的會變笨！醫示警像「慢性毒藥」侵蝕大腦功能

▲肥胖是大腦的「隱形殺手」。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

「胖」會變笨！醫師黃軒指出，近年越來越多的證據顯示，肥胖不僅是身體的負擔，還可能是大腦的「隱形殺手」，科學家發現，長期肥胖會像「慢性毒藥」一樣，會慢慢侵蝕大腦結構和功能。

黃軒在臉書提到，根據一項研究，肥胖者的腦部白質，完整性明顯下降，白質是大腦裡的「高速公路」，負責神經信號的快速傳遞，一旦這條路「坑坑窪窪」，思考速度和記憶力自然就跟不上了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不僅如此，研究還指出，肥胖會減少大腦的血流供應，會促進動脈粥樣硬化，腦部血流減少，可能導致認知功能下降和神經退行性變化的風險增加。

黃軒說，更可怕的是，隨著肥胖程度加劇，損害血流供應，會從前額和邊緣系統（負責決策和情緒）擴散到頂葉和顳葉區域。研究也顯示，長期肥胖的人可能會出現「記憶力像漏斗、注意力散漫、學習力崩盤」等腦霧症狀，且肥胖軌跡越穩定，也就是胖得越久，腦損傷越廣泛，甚至可能加速大腦老化，讓你提前進入「老年模式」。

黃軒提醒，肥胖的傷害不是不可逆的，建議要少吃油炸、甜食，多吃蔬菜水果。另外，肥胖常伴隨高血壓、糖尿病，這些都是腦健康的「隱形炸彈」，一定要及早發現、及早處理。