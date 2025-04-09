川普關稅恐衝擊台藥外銷　製藥公會：穩定供應鏈是首要

▲美國對等關稅重創全球經濟，藥品恐也受到影響。（圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

美國「對等關稅」今（9）日上路，對台灣稅率高達32%，且美國總統川普更揚言下一波更可能朝藥品下手，令人憂心台灣外銷美國藥品是否遭受衝擊。台灣製藥工業同業公會表示，國內業者無不繃緊神經，目前仍有待觀察美國動向及各國談判結果，藥品是國防工業的一環，「攘外必先安內」，穩定國內藥品供應鏈是首要之務。

醫藥產業涉及民眾健康、醫療權益，美國關稅政策一宣布，加上藥品恐在下一波對象，外界紛紛憂心間接影響恐出現缺藥、藥價上漲等問題，但最直接受衝擊恐是台灣製藥產業。

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台灣製藥工業同業公會理事長黃榮男表示，公會正持續密切關心國內製藥業者，目前尚未啟動相關行政程序。不過，藥品是國防工業，所謂「攘外必先安內」，如何穩定國內藥品供應鏈是首要之務。

黃榮男指出，世界各國的原料很多都是來自國外，若他國因關稅問題造成原物料短缺時，萬不得已的情況下，我國廠商必須更換原物料來源時，在現有的機制下食藥署是否有因應的彈性機制。

黃榮男指出，台灣健保藥價是政府單一給付價，且市售價不能高於健保價，因此無法反映通膨帶來的成本上漲，雖然健保每年有藥價調整機制，但若整體的通膨導致成本變高，健保署該如何反映在藥價上，讓廠商穩定，且不造成大量缺藥的情況。

黃榮男強調，外銷是國家整體問題，所謂「國造國用」，藥品是人命關天的事情，在掌控品質和價格之下，政府或許可在此時鼓勵多使用國產學名藥。國內製藥業最大的任務是讓供應鏈穩定，希望和政府一起努力建立穩定的機制，以維護國人的健康。

台灣醫藥品法規學會理事長、前食藥局長康照洲日前受訪表示，國內代工、學名藥市場雖然不是非常大，但一年出口美國仍約有百億規模，除非有部分藥廠本身有廠在美國，否則這些藥品恐怕會受到關稅影響，但是否會造成我國藥品失去競爭力有待觀察。