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股災導致「焦慮憂鬱」！醫估未來2周湧就醫潮　1指標自我評估

▲▼台股暴跌。（圖／記者湯興漢攝攝）

▲今日台股開盤隨即慘跌。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

美國總統川普近日拋出對等關稅政策，台股今日指數暴跌逾2千點創史上最慘。精神科醫師指出，過往股災發生後2周最危險，門診恐出現一波憂鬱焦慮就醫潮。當民眾面臨巨大外來壓力，可以做一些放鬆運動來降低自身焦慮程度，但如果出現超過3天的失眠，且合併焦慮憂鬱症狀，是身心狀況不佳的警訊，建議尋求專業人員協助。

台股慘況讓許多投資人哀號，開業精神科醫師蔡長哲受訪表示，依照過往經驗，股災發生後未來1周到2周最危險，可以預期有一波憂鬱焦慮潮顯現，前往精神科門診就醫的病人增加。

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有些人可能會因此對生活失去控制感，蔡長哲直言，因為每個人經濟狀況不同，難以一概而論，但還是建議應該減少或避免接觸相關新聞，避免越看越恐慌，此時重點是要讓自己可以保持平時規律生活，該吃就吃、該睡就睡、該工作就工作，也可以針對財務狀況諮詢專家。

蔡長哲也提醒，因為股市恐怕引起焦慮，恐會導致「失眠」、睡眠不安穩，這是一個重要警訊，如果持續3至4天都失眠，且伴隨有情緒相關症狀如憂鬱、焦慮等，建議應該尋求諮商、精神專業人員協助。

蔡長哲也提到，股市衝擊從精神醫學角度來看，這是一個系統上較大風險，屬於巨大外來壓力，建議受到影響民眾此時建議要多做讓自己放鬆的運動，例如太極拳、瑜伽、肌肉放鬆等，都可以使自身焦慮度下降。 

▲▼美國總統川普2日在白宮玫瑰園宣布對等關稅政策，並簽署總統令。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普2日在白宮玫瑰園宣布對等關稅政策，並簽署總統令。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字： 台股 投資 焦慮 精神科 股災

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