提前6小時預警猝死風險！李建璋AI系統研發二度奪愛迪生獎金牌





▲衛福部資訊處處長李建璋開發「AI猝死預警系統」獲愛迪生金牌獎。（圖／翻攝自李建璋臉書）

記者洪巧藍／台北報導

愛迪生獎（Edison Awards）被譽為創新領域的奧斯卡獎，衛福部資訊處處長李建璋研發團隊今年以「AI猝死預警系統」第二度獲得金牌，成為少數能二度於全球創新舞台獲得最高榮譽的政府團隊。該系統為國內自主研發，透過監測人體的六大生命徵象，提前6小時就預測猝死風險，敏感度高達95%以上，有望降低一半以上猝死機率。

李建璋為台大醫院急診醫學部教授，去年才以「元宇宙醫學影像系統」榮獲美國愛迪生發明獎金牌，今年則以「AI猝死預警系統」二度蟬聯。愛迪生獎素有「創新界奧斯卡」之稱，特別重視產品的成熟度與實際社會影響力，今年由NVIDIA執行長黃仁勳與前Intel執行長季辛格擔任頒獎嘉賓，備受矚目。

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李建璋表示，一般在病房或者居家照護時常常固定監測的六個生命徵象，包含呼吸、心跳、收縮壓、舒張壓、平均壓還有血氧數值來早期發現問題，若由人去看監測數值，只能透過上限、下限值去判斷，無法合併判斷六項數據的趨勢來提前預警。

AI生命徵象預警系統補齊這一塊！李建璋說，同樣透過六個數據趨勢，系統研判發現可能會導致猝死、休克或呼吸衰竭，可以提前在6到12小時之前就發出預警，讓醫師有充分的時間來提早因應，找出可能潛在的原因，系統敏感度高達95%以上，特異度也有92%以上，不會有很多假警報。

▲衛福部資訊處處長李建璋。（圖／記者洪巧藍攝）

李建璋表示，這項系統是和華碩產學合作，開發耗時約3年時間，期間經過台大、國泰、中山、長庚四個醫院去驗證，在他接任衛福部資訊處長後，也帶入在部立台中醫院實際應用。儘管實際應用成果還要1、2年才有辦法做統計，不過過去的文獻已經分析，若可以提早預測，基本都可以降低一半以上的猝死機率。

談到心情，李建璋說，去年他開發的元宇宙醫學影像系統已經拿過金牌，照理來說不該再報名，因為重複對同一人頒獎的機率太低。但是想到這次開發的作品是有別於去年的新類別，所以抱著姑且一試的心情還是參賽，能意外再度獲得評審青睞，著實又驚又喜。這份榮耀不僅代表台灣智慧醫療實力獲得國際肯定，也象徵政府創新科技應用走向世界的堅實步伐。